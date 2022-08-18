نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق سيارات المغامرات.. مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية وحش الصحراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية لمميزاتها العديدة وجودتها العالية وسعرها الرائع والتي تم طرحها بواسطة شركة كيا العالمية، احتلت هذه السيارة مكانة متميزة في عالم السيارات الحديثة فهي السيارة الأنسب للعصر الحديث نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات ومواصفات قياسية لا تحصى ولا تعد وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية

قامت شركة كيا الكورية بطرح هذا الطراز الفريد من السيارات، تأتي السيارة بأربعة فئات وهي كيا سبورتاج LX 2022، كيا سبورتاج NightFall 2022 وكيا سبورتاج EX 2022 إضافة إلى كيا سبورتاج Sx Turbo 2022، فيما يلي عرض مواصفاتها بالتفصيل:

يصل طول السيارة إلى 183.5 أنش وعرضها 73.4 أنش وارتفاعها 65 أنش.

كما ان المحرك الخاص بالسيارة يأتي بأربعة بدائل للاختيار من بينها: يقدر سعة الاختيار الأول بحوالي 1.6 لتر بقوة 177 حصان مزودًا بناقل مانيوال 6 سرعات وناقل أوتوماتيكي ثنائي يتكون من 7 سرعات، بينما يقدر

سعة الاختيار الثاني بحوالي 2 لتر بقوة 183 حصان مزودًا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، أما سعة الاختيار الثالث تصل إلى 1.6 لتر، أما الاختيار الرابع والأخير هو محرك هجين ينتج 137 كيلو وات.

تتمتع السيارة بمساحة داخلية كبيرة وتتيح العديد من طرق القيادة.

كما ان واجهة السيارة تشبه إلى حد كبير واجهة كيا k5.

أيضا تحتوي السيارة على نظام أمان عالي الكفاءة حيث تحتوي على وسائد هوائية أمامية للحماية في حالة الاصطدام وفرامل مانعة للانغلاق كما زودت السيارة بنظام إلكتروني يضمن الحفاظ على توازن السيارة

بينما تم إضافة إلى حساسات الركن الخلفي.

كما تأتي السيارة بتكييف داخلي ومقاعد رياضية.

سعر كيا سبورتاج 2022

أكد البعض أن سعر السيارة في المملكة العربية السعودية يتراوح من 94,000:128.000 ريال سعودي، فيما يلي توضيح ذلك:

وصل سعر فئة LX 2022 إلى 93.148 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر فئة 2022 NightFall حوالي 105.388 ريال سعودي.

بينما تأتي فئة EX 2022 بسعر 123.738 ريال سعودي.

تأتي فئة EX 2022 بسعر 123.738 ريال سعودي. كما تأتي الفئة الرابعة والأخيرة Sx Turbo 2022 بسعر 132.363 ريال سعودي.

فيديو السيارة kia sportage 2022

في نهاية مقال مواصفات وسعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية. حيث تم التعرف على إمكانيات ومميزات هذه السيارة الفريدة بالتفصيل. التي تأتي بأربعة فئات عصرية حديثة، مع توضيح سعر كل فئة في المملكة العربية السعودية.