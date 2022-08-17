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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا سي اتش ار 2021 في السعودية بمواصفات قياسية، حيث تعد السيارة toyota chr 2021 أحدى السيارات التي تقدمها شركة تويوتا السعودية لدى وكيلها عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 101,660 ريال سعودي، والذي يعد سعر مناسب بالمقارنة بباقي السيارات التي تشاركها في الفئة ذاتها.

سعر سيارة تويوتا سي اتش ار 2021 في السعودية toyota chr 2021 سيارة عصرية بمواصفات قياسية

سعر سيارات تويوتا سي اتش ار جعل العديد من المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية ينجذب إليها، فهي من السيارات العالية التي تناسب السفر لمسافات طويلة في الطرق الصحراوية الوعرة، كما أنها تتلائم مع تضاريس الطرق في المدن، هذا بجانب الموتور الهجين الذي هو من أفضل المحركات الاي أصدرتها وكالة تويوتا على مستوى العالم.

تويوتا

السيارة chr هي إحدى السيارات في السعودية الفريدة ذات الإصدار الواحد، وهو الإصدار toyota c-hr DYNAMIC، والذي يوجد منه العديد من الألوان الاي بلغ عددها ثمانية، فنجد منه الرمادي سيليستي، والفضي المعدني، والأسود مايكا، والأحمر، والأزرق المعدني، والبرتقالي المعدني، والرمادي المعدني، والبرونزي المعدني، كما أن بعض الألوان تصدر بسقف أسود والآخر بسقف فضي.

تويوتا سي اتش ار

تعتبر مواصفات السيارة سي اتش ار التقنية من أهم ما يميزها، ولذا نذكرها لكم مفصلة في التالي:

موتور هايبر hybrid قوي 4 سيليندرات.

سعة الموتور 1.8 لتر، مع قوة قصوى 121 حصان مجمع.

السيارة تعتمد على نظام جر الدفع الأمامي، وهي ذات ناقل حركة من النوع التتابعي المتغير CVT.

بالسيارة خزان بنزين بسعة 43 لتر.

معدل الإستهلاك الوقود الإقتصادي 23.9 كلم/لتر.

تستعب السيارة عدد 5 ركاب بالغين.

toyota chr

متاح من السيارة إصدار واحد فقط داخل المملكة العربية السعودية وهو الإصدار سي اتش ار ديناميك 2021، وتم طرحة في السوق السعودي من توكيل عبداللطيف جميل للسيارات بسعر 101,660 ريال سعودي.

عرضنا اليوم أهم المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا سي اتش ار 2021، كما قدمنا لحضراتكم سعر السيارة المعلن عنه في السعودية من قِبل الموقع الرسمي، وتابعونا للمزيد من أخبار السيارات في السعودية والشرق الأوسط.