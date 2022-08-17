نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار ومواصفات سوزوكي سياز بالصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار ومواصفات سوزوكي سياز بالصور ، تقدم شركة سوزوكي اليابانية العالمية لصناعة السيارات بالتعاون مع مجموعة تويوتا الرائدة سيارة سوزوكي سياز الجديدة ، والمعروفة بالتوفير الفائق لاستهلاك الوقود ، والأحدث ضمن مجموعة سيارات سوزوكي حول العالم ، بتجميع كامل بدولة الهند ، وغزت سووزكي أسواق الشرق الأوسط والمنطقة العربية بسيارة سياز الجديدة كلياً ، وأصبحت أكثر السيارات مبيعاً في مصر والمملكة العربية السعودية ، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود في جميع دول العالم ، و لأننا نقدم لقرائنا الأفضل في تفاصيل السيارات وتقيمها ، نستعرض أهم مميزات وعيوب سوزوكي سياز 2022 ، و مواصفات السيارة من كافة النواحي الفنية والتقنية ووسائل الأمان وفقرة عن أبعاد السيارة مع صور لكل تفصيله بها فتابعوا معنا الفقرات التالية.
اسعار ومواصفات سوزوكي سياز بالصور
في هذه الفقرة سنتعرف علي أسعار وفئات السيارة سياز 2022 الجديدة كلياً كالآتي :
- الفئة الأولي سوزوكى سياز 2022 اتوماتيك / GL ، بسعر 340 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثانية سوزوكى سياز 2022 اتوماتيك / GLX ، سعر الفئة : 370 ألف ج م.
وهي أسعار السيارة حسب الوكيل الرسمي للعلامة في مصر من خلال شركة سوزوكي العالمية.
مواصفات أداء سوزوكي سياز بالصور
- محرك تنفس طبيعي بعدد 4 سلندر.
- يقدم قوة حصانية 104 حصان عند 6000 لفة.
- أيضاً سعة المحرك : 1500 سي سي.
- ثم عزم 138 نيوتن لكل متر / لفة.دقيقة
- سعة خزان الوقود (لتر)43
- نوع الوقود الذي ينصح به92
- نظام الجرجر أمامي
- ناقل حركة أعتيادي من 4 نقلات.
وتعتبر سيارة سوزوكي شريك قوي وبديل لسيارة تويوتا كرولاً فيس ليفت الجديدة من حيث السعر.
المواصفات الداخلية سياز 2022
- تكييف رقمي
- عدد المقاعد 5
- مقعد السائق يدوي
- التنجيد من الجلد.
- لوحة عدادات : رقمية – عادية
- كذلك عجلة قيادة Leather
- أيضاً قفل مركزي
- إضافة إلي زجاج كهربائي
- ثم مرايه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى
- وأخيراً عجلة قيادة متعددة الوظائف
المواصفات الخارجية
- اشارات بالمرايات
- ثم جنوط : R16 Alloy Wheels
- إطارات مقاس 195/65
- مصابيح أمامية LED
- مصابيح ضباب أمامية
- أيضاً مصابيح خلفية LED
- أضواء نهارية LED
- حساسات مصابيح امامية
- مرايات جانبية كهربائي
- ثم خاصية مرايا ضم كهربائيا
- زجاج معتم
- اضاءه اوتوماتيكيه
- أنظمة الوسائط المتعددة
- و مدخل AUX
- أيضاً مدخل USB
- إضافة لميزة التحكم في الراديو من عجلة القيادة
- مع 4 سماعات
تجهيزات السلامة والأمان لسوزوكي سيار بالصور
- نظام فرامل مانع للانزلاق (ABS)
- ثم يأتي توزيع اليكتروني للفرامل (EBD)
- عجلة قيادة كهربائية
- بالإضافة إلي نظام إيموبليزر ضد السرقة
- أيضاً أماكن تثبيت لمقعد الأطفال (ISOFIX)
- أخيراً عدد 2 وسائد هوائية
انظمة مساعدة السائق
- مساعد الفرامل الفجائية (BA)
- مثبت سرعه
- حساسات ركن خلفية
الأبعاد و الوزن اسعار ومواصفات سوزوكي سياز
- مساحة خزان الوقود : 43 L
- وزن العربية : 1,020 كجم
- ثم قاعدة العجلات : 2650 مم
- أيضاً العرض : 1730 مم
- كذلك الطول : 4490 مم
- بالاضافة إلي الإرتفاع : 1475 مم
- علو السيارة عن الأرض : 14.5 سم
- مساحة صندوق الأمتعة : 495 لتر
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