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عمر شويل - جدة للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة كامري النترا سوناتا واكسنت موديلات متنوعة، تضمنت آخر عروض بيع السيارات المستعملة بالتقسيط في المملكة كالتالي: سيارة تويوتا كامري 2012 متواجدة في تبوك بسعر 13 ألف ريال كاش أو 16 ألف ريال تقسيط، السيارة قطعت مسافة 200 ألف كيلو متر، البودي وكالة خالي من الرشوش والصدمات، الماكينة والقير سليم بحالة ممتازة. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 2500 سي سي بقوة 178 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بحساسات خلفية، USB + AUX + CD، حاجب شمس خلفي، فتحة سقف، تحكم كهربائي بالمقاعد، جنوط قياسها 16 إنش.

للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة رخيصة

للبيع سيارة هيونداي النترا مستعملة 2016 متواجدة بالمدينة المنورة بسعر 16 ألف ريال قابلة للتقسيط، السيارة بحالة ممتازة علي الشرط قطعت مسافة 170 ألف كيلو متر فقط. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 2000 سي سي وناقل الحركة AUTO، تتميز بفتحة سقف، مرايا بتحكم كهربائي، شاشة لمس، نظام ملاحة، مثبت سرعة ذكي، دخول بدون مفتاح، مكيف ثلاجة، كاميرا خلفية، حساسات اصطفاف، كراسي جلد مع إمكانية تدفئة المراتب، أكياس هوائية، اضاءات LED + زينون، مدخل AUX/USB + بلوتوث بالاضافة إلى فرامل ABS.

سيارة هيونداي سوناتا 2012 متواجدة في تبوك بسعر 18 ألف ريال في حالة الكاش أو 22 ألف ريال في حالة التقسيط، السيارة قطعت مسافة 150 ألف كيلو متر، المحركات والموتور علي الشرط، البودي وكاله والكفرات جُدد. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 2400 سي سي بقوة 178 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بنظام تثبيت سرعة، جنوط قياسها 17 انش، مقاعد جلد كهربائية، قفل مركزي، اتصال بالبلوتوث، مكيف أوتوماتيك، تحكم دريكسون، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX بالاضافة إلى 6 مكبرات للصوت وصندوق خلفي كهربائي.

عروض تقسيط سيارات مستعملة

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2018 متواجدة في الرياض بسعر 22 ألف ريال قابلة للتقسيط، السيارة بحالة ممتازة شرط على الفحص، قطعت مسافة 90 ألف كيلو متر فقط، لا يوجد أي رشوش أو صدمات والبودي سليم. المحرك رباعي الاسطوانات حجمه 1400 سي سي بقوة 100 حصان وناقل الحركة AUTO تتميز بمقاعد مخمل، حساسات خلفية، جنوط قياسها 15 انش، سنتر لوك، تحكم مقود، مكيف يدوي، مدخل AUX/USB + بلوتوث، بالاضافة إلى 4 مكبرات للصوت.