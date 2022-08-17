نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض شانجان CS85 وجيب رانجلرو من مجموعة صالح للسيارات 2022 بضمان يمتد إلى خمس سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مجموعة صالح للسيارات الخاصة بشهر أغسطس الجاري لعام 2022م هي الموضوع الذي سنقوم بتقديمه لكم في سطور مقالنا اليوم، حيث أن مجموعة صالح هي واحدة من أكبر الشركات الخاصة ببيع السيارات في المملكة العربية السعودية وأكثرها انتشارًا، وما يجعل الشركة مميزة وبها كل هذه الشهرة هي العروض التي تقوم بتقديمها فهي موزع كبير للكثير من العلامات التجارية العالمية للسيارات ويبلغ عددهم حوالي خمس وثلاثين علامة تجارية.

أفضل عروض شانجان CS85 وجيب رانجلرو من مجموعة صالح للسيارات

من السيارات التي تم شمولها في عرض مجموعة الصالح كل مما يلي:-

1. سيارة ام جي Gt COM موديل 2022

يتميز عرض مجموعة صالح على سيارة ام جي موديل 2022م فئة Gt COM بأنها بضمان يمتد إلى خمس سنوات أو عند السير مسافة نصف مليوم كيلو متر، السيارة سعرها يبدأ من 73 ألف ريال سعودي بعد الضريبة المضافة ومعها كوبون تظليل عازل للحرارة مجاني مقدمة من الشركة.

2. سيارة سيارة شانجان CS85 ليمتد موديل 2023

يتم تقديم عازل حراري مع السيارة مجاني مدة عمله تمتد إلى عشر سنوات وهناك صيانة للسيارة مجانية من قبّل الشركة لمدة سنتين كاملتين أو عندما تقطع 55 ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة من مجموعة صالح وبعد القيمة المضافة من الضريبة تصل إلى 114 ألف و999 ريال سعودي على مدار خمس سنوات فترة سداد أقساط.

3. سيارة سيارة جيب رانجلر sport plus موديل 2021

عدد الكيلو مترات المشمولة في ضمان السيارة غير محددة حيث أنها مفتوحة ومعها ضمان خمس سنوات بالإضافة إلى كوبون تظليل عازل للحرارة مجاني مقدم من الشركة، سعر السيارة بعد إضافة القيمة الضريبية يبلغ 175 ألف ريال سعودي.

4. سيارة سيارة بايك BJ40 PLUS شامبيون موديل 2022

من أكثر المميزات المقدمة مع السيارة هو أنه يتم تقديم كوبون عازل للحرارة خاص بالتظليل مجاني من الشركة، السيارة معها ضمان خمس سنوات وعدد الكيلو مترات غير محدود، كما أنه معها ضمان لمدة سنة كاملة مجاني، سعر السيارة قبل الضريبة 115 ألف ريال سعودي وبعد إضافتها وصل إلى 132 ألف و250 ريال سعودي.