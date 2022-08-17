نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض شركة صالح للسيارات في شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شركة صالح للسيارات، تعتبر شركة صالح للسيارات من أبرز الشركات المعروفة والمميزة في المملكة والتي تقوم بالحصول على السيارات من حوالي 35 علامة تجارية للسيارات كونها أحد الموزعين المعتمدين في السعودية وأصبحت من الشركات الموثوقة لدى جميع القطاعات حتى القطاع الحكومي والعديد من الشركات الكبرى الأخرى ولهذا تقوم شركة صالح من فترة لأخرى بتوفير عروض على السيارات من أجل إسعاد العملاء وتتميز العروض بمزايا رائعة خيالية لا توجد في أي شركة أخرى إليكم عروض شركة صالح السيارات في شهر أغسطس.

عروض صالح للسيارات في أغسطس

هناك العديد من السيارات التي يضمنها عرض شركة صالح طوال شهر أغسطس على السيارات ومنها ما يلي:

سيارة إم جي ZS LUX-1.3L-Turbo 2022

سعرها في البداية 67 ألف ريال.

بها نظام أمان من أجل مراقبة النقاط العمياء لسهولة التوقف والركن.

وهناك كاميرا خلفية لسهولة المراقبة.

سيارة نيسان كيكس إس 2022

مضاف لها نظام مساعدة لسهولة التحرك والانطلاق على الطرق المنحدرة.

وهناك حساسات بخلفية السيارة للركن بشكل أسرع.

سعرها في العرض من شركة الصالح 59،900 ألف ريال.



سيارة هيونداي كونا GLS-Comfort 2021

ضمان السيارة لأكثر من خمس سنوات.

مناسبة للعائلات فالتصميم يعتمد على تلبية احتياجات السائق مهما كانت.

السعر في فترة العرض 74 ألف ريال.

سيارة إم جي 5 STD 2022

السعر خيالي فهو 43 ألف ريال في العرض لشركة الصالح.

من أنواع السيارات العملية وفي نفس الوقت تسهل من أداء المهام والمشاوير اليومية.

تعمل المصابيح المدعمة بالسيارة في وضعية النهار وهي من نوع ليد.

سيارة هيونداي اكسنت MID 2022

من السيارات المميزة والجذابة على الطريقة.

توفر لك ضمان خمس سنوات.

أو هناك بديل لذلك وهو نصف مليون كيلو متر بلا رسوم.

سعرها حاليًا 63 ألف ونصف ريال.

سيارة كيا سونيت GL-mid 2022

أهم ما يميز السيارة إمكانية الحصول على عازل حراري حوالي عشر سنوات مجانًا.

أما السعر فهو 69 ألف ريال.

سيارة هافال دراجو ادفنشر 2022

سيارة متميزة مدعمة بالعديد من أجهزة التكنولوجيات الحديثة حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات الطريق.

صيانة مجانية لمدة عام كامل للسيارة.

سعرها 123 ألف ريال.

وهناك المزيد من السيارات في فترة العروض منها:

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