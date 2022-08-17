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عمر شويل - جدة تعتبر تويوتا يارس من أكثر السيارات المنتشرة في السعودية ضمن الفئة الموفرة أو الاقتصادية، وهناك عرض جبار عن تقسيط موديل 2022 الجديد من السيارة من وكالة عبداللطيف جميل للتقسيط، وكذلك يشمل العرض سيارات هي تويوتا كورولا وتويوتا كامري، وتعد السيارات التي تم ذكرها من السيارات التي لا تكاد تخرج من قائمة السيارات الأكثر مبيعا سنويا في المملكة العربية السعودية. يارس وكورولا وكامري.. 4 مزايا جديدة عند التقسيط من عبداللطيف جميل أول المزايا هي أن السيارات المشمولة في العرض يمكنك الحصول عليها بدون دفعة أولى.

وفي الوقت نفسه نظام تقسيط السيارة بدون كفيل.

يمكنك السداد من خلال خدمة سداد.

الدفعات الشهرية على أطول مدة تصل حتى 60 شهر. موعد انتهاء عرض يارس وكورولا وكامري من عبداللطيف جميل انتهاء العرض في نهاية الشهر الجاري، يوم 31 أغسطس من عام 2022.

وفي الوقت نفسه هناك 14 يوم كاملين أمام الراغبين في الاستفادة من العرض.

يمكن التواصل مع وكالة عبداللطيف جميل للتمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

كذلك يمكن التواصل عبر الاتصال على الرقم التالي: 8002442211. السيارات المشمولة في عرض عبداللطيف جميل ذو المزايا الجبارة يارس سيدان واي شركات بقسط شهري هو 1083 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك يارس سيدان 2022 بقسط شهري هو 1097 ريال.

كذلك يقدم عبداللطيف جميل عرض على كورولا 2022 بقسط شهري 1339 ريال.

أيضا هناك كورولا 2022 مطور بقسط شهري 1404 ريال.

كامري 2022 هجينة إل اي 2.5 بقسط 1828 ريال سعودي. مواصفات يارس 2022 الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تحتوي السيارة على محرك بسعة 1.3 لتر، المحرك بأداء اقتصادي متميز.

وفي الوقت نفسه استهلاك الوقود في السيارة هو حوالي 18 كل واحد لتر من البنزين.

قير السيارة اتوماتيك بأداء سلس وأقل نسبة أعطال.

نظام تعليق السيارة نظام تعليق هو نظام مقاوم لجميع عيوب الطريق ويجب إجراء الصيانات الدورية بمواعيدها.

خزان وقود السيارة بسعة كبيرة هي 42 لتر.

قوة محرك السيارة هي 105 حصان ميكانيكي.

السيارة تأتي بأكثر من فئة وأعلى فئة في السيارة تأتي بسعر 60 ألف ريال تقريبًا.

صالون السيارة رحب ويمكن استيعاب 4 أفراد بمستوى راحة جيد.

مساحات التخزين في السيارة ليست كبيرة لكنها تكفي الحاجات الأساسية للركاب.

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