نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي العروض.. احصل على عروض تقسيط بعض فئات سيارة هيونداي 2022 وبدون رسوم أدارية وبدون دفعه أولي على 60شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط بعض فئات سيارة هيونداي 2022 ،أطلقت شركة محمد يوسف الناغي عروض هيونداي الجديدة التي تعتبر من أهم وأبرز عروض السيارات التي قدمتها شركة محمد يوسف الناغي، وتقدم الشركة كافة عروض السيارات سواء كانت السيارات الحديثة أو حتى كانت السيارة مستعملة، فهي متوفرة بأقل الأسعار حيث أنها تتناسب مع جميع الفئات الاقتصادية، كما أنها تتلاءم مع جميع الأذواق فهي تتميز حالتها الممتازة وجودتها العالية، وتعد المملكة العربية السعودية من أهم مراكز تمويل السيارات، وسوف نعرض عليكم فئات السيارة الموجودة في العرض وسعرها وأيضًا مواصفاتها في السطور القادمة. تقسيط بعض فئات سيارة هيونداي 2022 عروض سيارة هيونداي توسان 2022 من الناغي تعد سيارة هيونداي توسان 2022 من أهم سيارات العرض من شركة الناغي لتجارة السيارات ويوجد بها العديد من المواصفات وسوف نتعرف عليها فيما يلي:ـ

ويوجد بها العديد من المواصفات وسوف نتعرف عليها فيما يلي:ـ تمتلك السيارة ناقل حركة كهربائي ذات 7 سرعات.

تزود السيارة بمحرك يمتلك 4 أسطوانات تبلغ سعته حوالي 1600 سي سي، ويولد عنه قوة تصل إلى 180 حصان.

يتم سداد سعر السيارة على مدار 60 شهر، وتبلغ قيمة القسط الشهري 1.169 ريال سعودي. سيارة هيونداي جراند سانتافيه 2022 من الناغي تعتبر سيارة هيونداي جراند سانتافيه 2022 من ضمن السيارات الموجودة داخل العرض،

وبها الكثير من المميزات الرائعة التي يجذب إليها لعديد من العملاء، وسوف نقدم تلك المميزات في التالي:ـ

تزود السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ينتج قوة مقدارها 191 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة كهربي مزود ب8 سرعات.

يتم تسديد أقساط كل شهر مبلغ يصل إلى 1.659 ريال سعودي، وتسد تلك الأقساط على خمس سنوات. عروض سيارة هيونداي سانتافيه 2022 من الناغي تلك سيارة هيونداي سانتافيه 2022 تتميز بأنها من أحدث السيارات وأبرزها فيوجد بها الكثير من المزايا التي تجعل العديد من الأشخاص يقبلون عليها،

وسنقوم بتوضيح بعض المزايا في الآتي:ـ

يتوفر في السيارة محرك قوي تصل قوته إلى 191 حصان.

تحتوي السيارة على شاشة عرض بمقاس يبلغ حوالي 8 بوصة.

قيمة الأقساط الشهرية تصل إلى 1.429 ريال سعودي.

لا يشترط دفع أي مقدم أو أي دفعة أولى، وتسد تلك الأقساط على 60 شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي العروض.. احصل على عروض تقسيط بعض فئات سيارة هيونداي 2022 وبدون رسوم أدارية وبدون دفعه أولي على 60شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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