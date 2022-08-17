نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بـ700 ريال هيونداى أكسنت 2023 سيارة القوة والفخامة قسط لـ5 سنوات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط هيونداى أكسنت 2023 من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل السعودية، شهد سوق السيارات المتطورة داخل المملكة العربية السعودية حزمة كبيرة من السيارات الجديدة التي من المقرر أن تظهر في العام الجديد، حيث تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط على سعر سيارة هيونداي أكسنت الجديدة بقسط شهري قيمته 700 ريال سعودي وفترة سداد مميزة تصل إلى خمس سنوات، وسنوضح لكم بشكل تفصيلي كل تفصيلة بخصوص السيارة وعرض التقسيط.

هيونداى أكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل

أول شيء قد يهم المشتري هو سعر السيارة حيث يبلغ سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2023م الجديدة حوالي 55 ألف و967 ريال سعودي، قيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 700 ريال سعودي بدفعة أولى قدرها 28 ألف و495 ريال سعودي ودفعة أخيرة قدرها 22 ألف و526 ريال سعودي ويمكنك سداد كل هذه الأقساط على مدار خمس سنوات كاملة.

مميزات ومواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023

تتميز السيارة بوجود محرك قوي سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته تبلغ 125 حصان ومدّعم بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 156 نيوتن لكل متر وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات ومساحة تخزين السيارة تبلغ 389 لتر.

طول السيارة يبلغ حوالي 4 متر و370 مللي متر وعرضها يبلغ متر و705 مللي متر بينما طولها يبلغ 1 متر و455 مللي متر.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 14 بوصة في الفئات القياسية و16 بوصة في الطرازات العليا.

مزودة بمصابيح إضاءة تعمل بالليد ويتم طي المرايا الجانبية كهربيًا.

مزودة بخاصية الدخول الذكي والمقاعد الداخلية مصنوعة من قماش فاخر والمقصورة الداخلية عالية الجودة.

تدعم السيارة خاصية الهاتف الذكي مثل البلوتوث والواي فاي ونقطة اتصال الهواتف الذكية بالسيارة.