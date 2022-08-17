نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العملاقة وصلت البلاد…سيارة كيا سونيت KIA SONET 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سونيت KIA SONET 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة كيا سونيت الجديدة من أكثر السيارات المميزة والتي خطفت الأنظار في السوق السعودي، حيث أنها تحتوي على تقنيات عالية من الجودة والفخامة في التصميم الداخلي والخارجية، وتتمتع السيارة أيضاً بوسائل أمان ورفاهية تجعلها مميزة عن باقي السيارات، ويوجد الكثير من الإضافات والتعديلات التي قامت شركة كيا بعملها في الموديل الجديد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات سيارة كيا سونيت الجديدة وأسعارها وأهم مواصفاتها. سيارة كيا سونيت KIA SONET 2023 بمواصفات عالمية السيارة مزودة بمحرك تصل سرعته إلى 115 حصان ومكون من 4 أسطوانات.

تبلغ سعة المحرك 1.5 لتر.

محرك كيا سونيت 2023 من نوع MPI.

يعمل المحرك بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع سي في تي.

السيارة من النوع الاقتصادي في استهلاك الوقود.

تستهلك السيارة لتر واحد فقط من الوقود لقطع مسافة تصل إلى حوالي 17.3 كيلو متر.

تعمل سيارة كيا سونيت عن طريق الدفع الأمامي للعجلات. مميزات سيارة كيا سونيت 2023 سيارة كيا سونيت مزودة بأربع وسائد هوائية لزيادة الأمان ومنع الركاب من الاصطدام، وتوجد الوسائد في الصفين الأمامي والخلفي.

يوجد بالسيارة جهاز مركزي مهمته إغلاق جميع النوافذ.

يوجد بالسيارة نظام يعمل على الحفاظ على سرعة السيارة.

السيارة مدعمة بنظام منع غلق المكابح Aps.

تدعم السيارة نظام تغيير أنظمة القيادة.

تحافظ السيارة على الأطفال الموجودين بها ولذلك يوجد بها قفل للأمان.

تحتوي على نظام Vsms يساعد على استقرار السيارة على الطريق.

يوجد بها نظام تثبيت للسرعة.

نظام الإضاءة في السيارة يحتوي على مصابيح تعمل بتقنية LED.

يوجد بالسيارة مصابيح نهارية.

تتميز السيارة بأنها من أكثر السيارات المصممة بشكل رياضي جذاب.

تم صناعة عجلات السيارة من الألومنيوم بمقاس 16 بوصة.

لون العجلات هو اللون الفضي.

يوجد بالسيارة كاميرا مراقبة خلفية بقياس 360 درجة.

يوجد بالسيارة في الجهة الأمامية كشافات مخصصة للشبورة. سعر سيارة كيا سونيت 2023 يوجد للسيارة فئتين هما كيا سونيت LX 2023 و EX 2023. موديل LX2023 يبلغ سعرها 83.833 ريال سعودي.

أما الموديل الثاني EX 2023 يبلغ سعرها 86.193 ريال سعودي.

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