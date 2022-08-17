نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمحركين .. مواصفات الجيل الثاني من سيارات إم جي 7 في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل الطرح الرسمي لها بالأسواق، تعرف على مواصفات سيارة إم جي 7 الجديدة (الجيل الثاني)، بعد أن كشفت التسريبات عن أبرز مواصفات السيارة السيدان الجديدة المقرر طرحها بالصين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، ومن الملحوظ اتجاه الشركة خلال السنوات الأخيرة إلى طرح السيارات الكهربائية بعد الصيحة الأخيرة في سوق السيارات، ومن خلال الصور التي تم تسريبها نوضح مواصفات السيارة الخارجية.

مواصفات الجيل الجديد من سيارة إم جي 7

وجهت شركة إم جي العالمية لصناعة السيارات اهتمامها مؤخرًا نحو طرح السيارات الكهربائية، بعد الاتجاه العالمي لصناعتها لما تحققه من مزايا، وتم ذلك من خلال سيارة إم جي 4 وسيارات الكروس أوفر، بالإضافة إلى سيارة مارفيل الـSUV، وأشارت التصريحات الأولية عن السيارة محور حديثنا اليوم، أنه من المقرر أن تأتي بمنظومة هجينة، إذ تم طرح النسخة التربو من السيارة بمحركات تتميز بالاحتراق الداخلي بسعة تصل إلى حوالي 1500 سي سي بقوة حصانية تبلغ 183 حصانًا، إلى جانب 2000 سي سي خاصة بتوليد قوة تصل إلى 254 حصانًا.

مواصفات محرك الجيل الجديد من إم جي 7

أشارت توقعات الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تأتي السيارة بأحد المحركين، المحرك الأول ذو أربعة سلندر تيربو، سعته تصل إلى 2.0 لتر قوة 257 حصانًا مع عزم دوران 405 نيوتن لكل متر، بناقل حركة من نوع ZF 9 سرعات مختلفة، أما توقعات المحرك الثاني فتصل سعته إلى 1.5 لتر بقوة 185 حصانًا /عزم دوران 300 نيوتن لكل متر، مع تزويده بناقل حركة من نوع DCT WET بسبع سرعات مختلفة.

الجيل الجديد من سيارة إم جي 7

عدة صور تم تسريبها للسيارة أثناء قيام شركة الإنتاج بتجربتها قبل الطرح الرسمي لها بالأسواق، ومن الصور الأولية لها التي تم أخذها من بعض المصورين، ظهر التصميم الخارجي للسيارة الذي جاء بشكل مميز عن الجيل الأول، مثل إضاءة الـLED الخاصة بمصابيح السيارة الأمامية المصممة بشكل حاد للغاية، وكذلك الأمر بالنسبة للمصابيح الخلفية، مع تزويدها برفارف عريضة إلى جانب الزجاج الجانبي الظاهر دون إطار، مع جناح خلفي متحرك.