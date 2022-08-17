نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا مواصفات سيارة يارس سيدان 2023 بالسعودية .. سيارة الفخامة والقوة معًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بتصميم أكثر جرأة، تم طرح السيارة الجديدة من تويوتا يارس سيدان 2023 بمواصفات داخلية وخارجية عالية الدقة، فقد حرصت الشركة على استمرارية الحصول على ثقة العملاء بالعالم والدول العربية، من خلال كشف الستار عن الجيل الجديد من سيارة يارس، بعد إصدار أربع فئات منها العام الماضي حازت على رضا وقبول قائدي المركبات، وتمت ترجمة ذلك من خلال نسبة مبيعات السيارات، لذا نوضح من خلال السطور التالية الموعد المتوقع لطرح السيارة الجديدة وأبرز مواصفات السيارة.

سيارة تويوتا يارس سيدان 2023

أعلنت شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات خلال الأيام الأخيرة، عن نيتها في طرح الجيل الجديد من سيارات يارس، بعد أن حققت نجاحًا العام الماضي، وأشارت إلى أن تايلاند ستكون الدولة المقرر طرح السيارة بها رسميًّا في البداية.

اشتهرت السيارة بأسواق الدول الآسيوية باسم فيوس أو يارس ATIV، وكعادة تويوتا في جميع إصدارات السيارات الخاصة بها تحرص على تصميم السيارة بمواصفات داخلية وخارجية جديدة كليًّا، بما يتلاءم مع احتياجات الأجيال الجديدة، مع تزويدها بمنصة حديثة أكثر ثباتًا من ذي قبل.

تصميم السيارة من الخارج

جاء الهيكل الخارجي للسيارة بتصميم حديث وجريء للغاية يوحي بالفخامة والقوة معًا، إذ تم تزويد السيارة من الأمام بشبك ضيق مع توسيع الفتحات الخاصة بالهواء لتصبح أكبر من إصدار العام الماضي، فيما جاء تصميم الجوانب الخاصة بالسيارة بشكل انسيابي، أما المصابيح الخلفية فتم تصميمها بشكل أنيق وضيق نوعًا ما، وحرص مصممو السيارة على توفير راحة أكثر لراكبي السيارة بالمقاعد الخلفية، وذلك من خلال زيادة الطول الخاص بقاعدة عجلات السيارة، وأوضحت الشركة أنه سيتم الاعتماد على شاسيه دايهاتسو العالمي الجديد في تصميم السيارة.

مواصفات محرك سيارة يارس سيدان 2023

من المتوقع أن يتم طرح السيارة بالأسواق بمحرك قوي تصل سعته إلى 1.2 لترًا رباعي الأسطوانات، بقوة تصل إلى 93 حصانًا وعزم دوران 110 نيوتن لكل متر، وجاءت جميع الفئات الخاصة بالسيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

موعد طرح يارس سيدان 2023 بالأسواق

خلال أيام قليلة ستتواجد السيارات أمام قائدي المركبات بالأسواق الآسيوية، بعد أن أوضحت الشركة طرحها خلال شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تغزو أسواق العالم أوائل عام 2023م القادم.