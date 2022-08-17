نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية بأرخص الأسعار تبدأ من 7000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل الأسعار يمكنك الحصول على السيارة تويوتا السيارة الأشهر داخل المملكة العربية السعودية والتى تتميز بهيكلها من السيدان القوي ويمكنك الحصول على السيارة تويوتا بإصدراتها الكامرى والكورولا من داخل أسواق السيارات المستعملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبأسعار مذهلة لا تقاوم. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2012 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 7500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 165000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة مزودة بريموت كنترول وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانع للإنغلاق ووجنوط. للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع في مدينة الباحة.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 8000 ريال سعودي.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا بلغ 64000 كيلو متر. السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا فضي.

السيارة بها بلوتوث وراديو كاسيت ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وإنذار. للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2006 مستعملة للبيع في مدينة الحدود الشمالية.

تأتي السيارة تويوتا كامري بهيكل من السيدان.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 7000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كامري مزودة ببلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة تويوتا كامري سجل 210000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي سماوى.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري بها حساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

كما أن السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ومدخل يو إس بي.

وأيضاً بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية وإنذار وجي بي إس.

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