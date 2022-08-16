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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا افالون 2022 في السعودية toyota avalon 2022 السيارة الأنسب من عبداللطيف جميل التي تأتي لكم بمواصفات لا تقارن وبسعر يبدأ من 158,815 ريال سعودي، حيث ضمت السيارة مواصفات جذبت للعديد من المستخدمين إلى شرائها، وسنقدم لكم اليوم سعر ومواصفات كل الإصدارات المطروحة منها في المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة تويوتا افالون 2022 في السعودية toyota avalon 2022 مواصفات لا تقارن

تحتوي سيارات تويوتا افالون 2022 على محرك قوي مناسب للسير لمسافات طويلة داخل المدن أو للسفر على الطرق السريعة، كما تضم كشافات قوية تناسب السير أثناء الطرق في الليل، كما يوجد بها مقصورة للقيادة مريحة تسهل للسائق الوصل لأدوات التحكم بكل سهولة، ونجد من السيارة عدَّة إصدارات تم طرحها في المملكة العربية السعودية بمواصفات متفاوتة

تويوتا

متاح من سيارة افالون 2022 ألوان متنوعة ضمت فيما بينها ألوان الفخامة والرقي والشباب، فقدمت شركة تويوتا السيارة بعدد 8 ألوان، وهم الأسود، والأبيض، والأحمر، والفضي، والرصاصي، والأحمر الغامق، والأزرق الغامق، والبني، وبهذا تجدون السيارة باللون المفضل لديكم بالإضافة إلى مواصفاتها المدهشة وسعرها المناسب.

تويوتا افالون

طُرحت سيارة افالون بعدد اربع إصدارات بمواصفات مختلفة، وفي التالي نعرض لكم مواصفات الإصدار الأول منها:

محرك السيارة يأتي بعدد 6 سليندر.

المحرك بسعة 3.5 لتر، ويسير بقوة 297 حصان.

العزم الأقصى للدوران بالسيارة 356 ن.م.

السيارة تحتوي على 8 سرعات بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة بأبعاد 4975×1850×1435 مم.

خزان السيارة بسعة 60 لتر، وتسير بمعدل استهلاك وقود 13.2 كم/ لتر.

toyota avalon

متاح في التالي سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية بإصداراتها الأربعة، وفقًا لآخر تحديث من موقع وكالة تويوتا عبداللطيف جميل الرسمي في السعودية:

سعر سيارة toyota avalon XLE في السعودية 139,035 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota avalon TOURING في السعودية 148,350 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota avalon LIMITED في السعودية 158,815 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota avalon PREMIUM في السعودية 177,790 ريال سعودي.

قدمنا اليوم تفاصيل مواصفات السيارة تويوتا افالون 2022 بكل إصداراتها في السعودية، والتي قدمها اكم توكيل عبداللطيف جميل للسيارات بسعر مناسب جدًا، ولامزيد من أخبار السبارات وأسعارها في السعودية والوطن العربي يمكنكم متابعة موقعنا، وسيصلكم منا إشعارات يومية بكل جديد.