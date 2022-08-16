نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 700 ريال احصل على تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط حتى 5 سنوات افضل عروض التقسيط في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بفترة سداد حتى خمس سنوات وقسط شهري يصل إلى 700 ريال سعودي قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022، تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر هي سيارة الأحلام لبعض الأشخاص، فهيكل السيارة يوحي بأنها من الخيال وتصميمها متطور وأكثر من رائع، وفي سطور مقال اليوم سنقوم بتوضيح كل المواصفات الخاصة بالسيارة كما سنوضح أسعارها وعرض التقسيط من عبد اللطيف ومميزاتها ومواصفاتها.

عرض تقسيط تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل

بالنسبة إلى عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022م فسعر السيارة الكلي يبلغ 103 آلف و500 ريال سعودي، القسط الشهري قيمته تبدأ من 700 ريال سعودي وبحسب كل شخص يمكنه زيادة قيمة القسط بحسب مقدرته المادية، والقسط الأول من سعر السيارة يبلغ 67 ألف و939 ريال سعودي والقسط الأخير قيمته 46 ألف و752 ريال سعودي وفترة السداد ممتدة حتى خمس سنوات كاملة.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022