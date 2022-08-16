نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 700 ريال احصل على تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط حتى 5 سنوات افضل عروض التقسيط في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بفترة سداد حتى خمس سنوات وقسط شهري يصل إلى 700 ريال سعودي قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عرض تقسيط تويوتا فورتشنر 2022، تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر هي سيارة الأحلام لبعض الأشخاص، فهيكل السيارة يوحي بأنها من الخيال وتصميمها متطور وأكثر من رائع، وفي سطور مقال اليوم سنقوم بتوضيح كل المواصفات الخاصة بالسيارة كما سنوضح أسعارها وعرض التقسيط من عبد اللطيف ومميزاتها ومواصفاتها.
عرض تقسيط تقسيط تويوتا فورتشنر 2022 من عبد اللطيف جميل
بالنسبة إلى عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022م فسعر السيارة الكلي يبلغ 103 آلف و500 ريال سعودي، القسط الشهري قيمته تبدأ من 700 ريال سعودي وبحسب كل شخص يمكنه زيادة قيمة القسط بحسب مقدرته المادية، والقسط الأول من سعر السيارة يبلغ 67 ألف و939 ريال سعودي والقسط الأخير قيمته 46 ألف و752 ريال سعودي وفترة السداد ممتدة حتى خمس سنوات كاملة.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- تصميم السيارة الخارجي مميز حيث أنه حدث به الكثير من المميزات والإمكانيات المتطورة التي أضيفت عليها بالنسبة إلى رفارف السيارة الجانبية.
- إطار السيارة المحاط بهيكلها الخارجي مدّعم بالأعمدة العرضية وقضبان السيارة الجانبية مزودة بأعمدة أنظمة التعليق التي تزيد من صلابة السيارة.
- السيارة مزودة بشبك عريض أمامي لونه أسود قاتم جذاب وفوانيس أمامية متطورة مصنوعة كلها من الليد عالية الجودة والإضاءة.
- كما أنها مزودة بحساسات ركن خلفية وأمامية وارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 27.9 سنتيمتر وطول قاعدة عجلاتها تبلغ مترين و745 مللي متر.
- أبعاد السيارة هي 4 متر و795 مللي متر طول ومتر و555 مللي متر عرض بينما ارتفاعها متر و835 مللي متر.
- حصلت السيارة في أدائها ودقة تصميمها على تقييم عالي جدًا حيث أن مقصورة السيارة الداخلية متطورة ومصنوعة من مواد عالية الجودة.
- وزن السيارة يبلغ حوالي 2 ألف و650 كيلو جرام وحجم الحقيبة الخلفية يبلغ 715 لتر حيث أنها تتسع لحمل الكثير من المتاع والحقائب.
- تدعم خاصية أبل كار بلاي وخاصية الأندرويد أوتو وكذلك خاصية البلوتوث الأزرق والواي فاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 700 ريال احصل على تويوتا فورتشنر 2022 تقسيط حتى 5 سنوات افضل عروض التقسيط في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.