نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط شهري 868 ريال احصل علي ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات وإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، يبحث كثير من الأشخاص عن أفضل العروض الخاصه بالتقسيط من مجموعة عبد اللطيف جميل داخل المملكة السعودية ليتم العمل على تقسيط سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 التي تم الإعلان عنها حيث يحب كثير من الأشخاص الحصول على هذه السيارة وبالتالي يسهل عليهم عبد اللطيف جميل إمكانية الحصول على هذه السيارة بالتقسيط، وهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أفضل عروض تقسيط سيارة لاندكروزر 2022. عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 هذه السيارة يوجد منها العديد من الأشكال والأنواع المختلفة والمتنوعة داخل المملكة السعودية وهي من أفضل السيارات التي يعشقها كثير من عشاق السيارات الحديثة.

يمكنك الحصول على هذه السيارة من خلال سداد القسط الشهري الذي يبدأ من 868 ريال سعودي وبالتالي يبدأ سعر هذه السيارة من 226، 000 ريال سعودي ويمكنك اختيار السيارة المفضلة لديك.

يتم سداد أول دفعة من قسط السيارة نحو 192.509ريال سعودي.

يتم سداد قيمة القسط الأخير من سعر السيارة يبدأ من 104.144 ريال ويتم السداد على 60 شهراً.

يتم سداد الأقساط الخاصة بسيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة لمدة خمس سنوات مع وجود ضمان سنتين على هذه السيارة. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 هذه السياره يوجد فيها ناقل حركة أتوماتيكي يوجد به 10 سرعات وتتميز بتصميم وجودة رائعة وقد تم تصميم الكراسي بطريقة مميزة ومريحة بالإضافة إلى وجود نظام تبريد في السيارة.

بالنسبة لشكل السياره يوجد فيها لونين من الفضة والكروم كما تتميز بوجود جنود المونيوم وفتحت سقف بانوراما. وسائل الأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 هذه السياره يتوفر فيها مثبت ديناميكي بالإضافة إلى وجود نظام الأمان قبل التصادم وذلك بفضل الموجات وكاميرا أحادية.

كما أن تتميز أيضا هذه السيارة تويوتا لاندكروزر بوجود وسائد هوائية وستائر هوائية مع وجود نظام تتبع المسارات.

كما أن هذه السيارة تويوتا لاندكروزر مميزة لأنها تناسب العائلة ومن أكثر المميزات الموجودة فيها أنها سبعه راكب وتجعلك تشعر بالراحة والرفاهية مع العائلة عند الحصول على هذه السيارة بجانب وجود نظام توزيع قوة الدفع عند ارتفاع أحدي العجلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقسط شهري 868 ريال احصل علي ارخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات وإمكانيات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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