نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات في الكويت بـ200 دينار مستعملة بحالات ممتازة وجيدة في متناول يد الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات في الكويت بـ200 دينار مستعملة بأسعار تبدأ من 200 دينار وأقل من 500 دينار بحالات جيدة وممتازة، نعرض تشكيلة متميزة من أشهر السيارات الموجودة في ساحات السيارات وأفضلهم من حيث المحرك والمواصفات وجودة الهيكل لكل سيارة، لكل من يرغب في شراء سيارات مستعملة في الكويت بأسعار رخيصة نقدم الأسعار وعداد الممشى وسعر كل سيارة فيما يلي. سيارات في الكويت بـ200 دينار مازدا 121 موديل 2020 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تعمل على محرك أوتوماتيك له 4 أسطوانات، وتنتج قوة 98 حصان وقوة عزم دوران 125 نيوتن. متر وسعته الترية 150 سي سي.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الفروانية.

السيارة بحالة جيدة، بها بعض الخدوش والتلف البسيط الناتج عن الاستعمال.

مؤمنة تأمين إلزامي.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، شاشة وسائط تعمل باللمس، مكيف، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، أضوية أل إي دي، مشغل أقراص، نظام حماية، نظام مانع انغلاق الفرامل، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، مثبت سرعة، نظام ملاحة.

سعر مازدا 121 مستعملة في الكويت 200 دينار. شيفروليه كابريس موديل 2002 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم تناسب الأفراد والعائلات، تعمل على محرك ذو 6 أسطوانات بواقع 3600 سي سي كـ سعة محرك، وتنتج قوة 225 حصان وقوة عزم دوران 355 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الفروانية بمنطقة جليب شيوخ.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث أو أعطال.

أعيد دهانها كلياً.

السيارة مؤمنة تأمين إلزامي.

سعر شيفروليه كابريس مستعملة في الكويت 250 دينار. تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة سيارة سيدان عائلية تعمل على محرك سعته 2400 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات وتنتج قوة 145 حصان وقوة عزم دوران 233 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 10 ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الفروانية.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

مؤمنة تأمين إلزامي.

أعيد دهانها جزئيًا.

تحتوي على مكيف، فتحة سقف، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح، أكياس هوائية، مثبت سرعة، نظام ملاحة، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر تويوتا كامري مستعملة في الكويت 350 دينار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات في الكويت بـ200 دينار مستعملة بحالات ممتازة وجيدة في متناول يد الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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