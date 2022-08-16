نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم بمستوى عالي الجوده سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات واسعار جبارة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تويوتا فورتشنر الجديدة في المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل الموديلات التي تقدمها تويوتا هذا العام، وتتمتع Toyota Fortuner القوية بالعديد من التطبيقات مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات العائلية بالإضافة إلى ذلك، وتعتبر السيارة سيارة رياضية لأنها تحتوي على العديد من الفئات المميزة التي تسمح لأي متحمس بالاستمتاع بقيادتها، ولأنها تتمتع بمستوى عالٍ من الموثوقية بين شركات صناعة السيارات وتعتبر تويوتا فورتشنر 2022 من سيارات العلامة التجارية الجديدة في السعودية ، بمواصفات عالمية وميزات مميزة وأسعار لا تقبل المنافسة. على الرغم من كونه نوعًا مكلفًا، إلا أنه لا يزال على قائمة المنافسين للمركبات ذات الدفع الرباعي في هذا المنشور، سنوضح إلى أهم تفاصيل السيارة بالإضافة إلى تكلفتها في العالم العربي.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

محرك تويوتا فورتشنر رباعي الأسطوانات بقوة 168 حصاناً وسعة 7 لترات.

تندرج هذه السيارة ضمن فئة السيارات ذات المحرك الخلفي لأنها تحتوي على علبة تروس أوتوماتيكية تسمح للسائق بالاختيار من بين 6 سرعات مختلفة.

تستخدم هذه السيارة الوقود بشكل فعال حيث أن الاقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 7 كيلومترات للتر الواحد وسعة الوقود 80 لترًا.

توضح هذه المواصفات كيف يختلف الجيل الثاني من نظام الدفع في Toyota Fortuner عن الجيل الأول ويجعله أكثر قوة.

تحتوي هذه السيارة على ناقل حركة مؤقت مزدوج بأربع عجلات يمكنها التبديل بين الحركة الخفيفة والثقيلة ويمكن أن تحمل ما يصل إلى سبعة ركاب.

قياسات هذه السيارة القياسية هي 4795 × 1855 × 1853 مم وكفاءة استهلاك الوقود تصل إلى 4 كيلومترات لكل لتر.

أهم عيوب 2022 تويوتا فورتشنر

عند السير بسرعات عالية على طرق غير ممهدة فإن استقرار السيارة يكون معرضًا للخطر. قد يتسبب ارتفاع المركبة بالنسبة إلى الأرض في انزلاقها على الأرض. فقط الفصول التي تحتوي على أكبر قدر من الراحة لها فتحة سقف بانورامية.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

يمكنك الحصول على GX2 Class 4X2 مقابل 117،875 ريال سعودي ديزل GX2 Class 4X2: تكلفة هذه السيارة 127،995 ريال سعودي.