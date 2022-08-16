نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم بمستوى عالي الجوده سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بمواصفات واسعار جبارة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد تويوتا فورتشنر الجديدة في المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل الموديلات التي تقدمها تويوتا هذا العام، وتتمتع Toyota Fortuner القوية بالعديد من التطبيقات مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات العائلية بالإضافة إلى ذلك، وتعتبر السيارة سيارة رياضية لأنها تحتوي على العديد من الفئات المميزة التي تسمح لأي متحمس بالاستمتاع بقيادتها، ولأنها تتمتع بمستوى عالٍ من الموثوقية بين شركات صناعة السيارات وتعتبر تويوتا فورتشنر 2022 من سيارات العلامة التجارية الجديدة في السعودية ، بمواصفات عالمية وميزات مميزة وأسعار لا تقبل المنافسة. على الرغم من كونه نوعًا مكلفًا، إلا أنه لا يزال على قائمة المنافسين للمركبات ذات الدفع الرباعي في هذا المنشور، سنوضح إلى أهم تفاصيل السيارة بالإضافة إلى تكلفتها في العالم العربي.
مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
- محرك تويوتا فورتشنر رباعي الأسطوانات بقوة 168 حصاناً وسعة 7 لترات.
- تندرج هذه السيارة ضمن فئة السيارات ذات المحرك الخلفي لأنها تحتوي على علبة تروس أوتوماتيكية تسمح للسائق بالاختيار من بين 6 سرعات مختلفة.
- تستخدم هذه السيارة الوقود بشكل فعال حيث أن الاقتصاد في استهلاك الوقود يبلغ 7 كيلومترات للتر الواحد وسعة الوقود 80 لترًا.
- توضح هذه المواصفات كيف يختلف الجيل الثاني من نظام الدفع في Toyota Fortuner عن الجيل الأول ويجعله أكثر قوة.
- تحتوي هذه السيارة على ناقل حركة مؤقت مزدوج بأربع عجلات يمكنها التبديل بين الحركة الخفيفة والثقيلة ويمكن أن تحمل ما يصل إلى سبعة ركاب.
- قياسات هذه السيارة القياسية هي 4795 × 1855 × 1853 مم وكفاءة استهلاك الوقود تصل إلى 4 كيلومترات لكل لتر.
أهم عيوب 2022 تويوتا فورتشنر
- عند السير بسرعات عالية على طرق غير ممهدة فإن استقرار السيارة يكون معرضًا للخطر.
- قد يتسبب ارتفاع المركبة بالنسبة إلى الأرض في انزلاقها على الأرض.
- فقط الفصول التي تحتوي على أكبر قدر من الراحة لها فتحة سقف بانورامية.
سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية
يمكنك الحصول على GX2 Class 4X2 مقابل 117،875 ريال سعودي ديزل GX2 Class 4X2: تكلفة هذه السيارة 127،995 ريال سعودي.
- ستجد أسعارًا مختلفة كالتالي حيث أن سعر Fortuner 2022 يعتمد على الإصدار ومواصفاته:
- تكلفة سيارة تويوتا فورتشنر جي اكس 2 4 × 2 في السعودية 119،025 ريال سعودي.
- تكلفة سيارة Toyota Fortuner GX2 4X4 في السعودية 129835 ريال سعودي.
- تكلفة سيارة تويوتا فورتشنر GX2 4X4 ديزل في السعودية 140185 ريال سعودي.
- تكلفة سيارة Toyota Fortuner VX1 4X4 في السعودية 153180 ريال سعودي.
- سعر سيارة Toyota Fortuner VX2 PLUS 4X4 DIESEL 171925 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.
- تكلفة سيارة تويوتا فورتشنر VX3 4X4 في السعودية 170430 ريال سعودي.
- تبلغ تكلفة سيارة تويوتا فورتشنر 2022 حوالي 775 ألف جنيه مصري.
- وصل سعره بالدولار الأمريكي إلى 50،000 دولار أمريكي.
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