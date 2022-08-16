نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض تقسيط تويوتا يارس 2022 بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
عمر شويل - جدة للحصول على عروض تويوتا يارس 2022م المقدمة من مجموعة عبد اللطيف جميل لابد وأن تقرأ مقال اليوم بدّقة، حيث اختلف القسط الشهري لفئة السيارة ولكن فترة السداد واحدة وهي خمس سنوات، فسيارة تويوتا يارس الجديدة هي واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وهي سيارة يابانية وتتمتع بقدر كبير جدًا من الموثوقية ومزودة بالكثير من الإمكانيات والمواصفات المتطورة التي استطاعت من خلالها أن تتفوق على السيارات المنافسة لها.
عروض تويوتا يارس 2022 من عبد اللطيف جميل
عرض تقسيط عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا يارس موديل 2022م، حيث كان القسط الشهري يتراوح بين 1.083 ريال سعودي حتى 1.097 ريال سعودي في الفئات الأعلى تجهيزًا، وفترة سداد الأقساط ممتدة حتى 60 شهر أي خمس سنوات كاملة.
مميزات وإمكانيات سيارة تويوتا يارس 2022
- تحتوي السيارة على حزمة كبيرة من المميزات والإمكانيات المتطورة التي تجعل اعتمادية السيارة عالية جدًا.
- عزل السيارة لصوت الرياح والأصوات الخارجية جيد جدًا مما يجعل الشخص هادئ ومرتاح خلال رحلته أو طريقه.
- محرك السيارة قوي سعته تبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر)، ويصل عزم السيارة إلى 135 نيوتن لكل متر وقوته الحصانية تبلغ 123 حصان.
- أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 175 كيلو متر في غصون ساعة واحدة وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات ومقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي.
عيوب تويوتا يارس 2022
بالرغم من وجود كل هذه الإمكانيات والمميزات في سيارة تويوتا يارس الجديدة موديل 2022م فإن هناك الكثير من العيوب التي يجب أن نقوم بتوضيحها والعيوب تتمثل فيما يلي:-
- أداء المحرك ضعيف قليلًا نظر لأن سعته اللترية صغيرة بعض الشيء وغير متوافقة مع إمكانيات السيارة المتطورة وعالية الجودة.
- في طرازات السيارة القياسية لا يوجد الكثير من أنظمة ووسائل الحماية الأعلى تطوّرًا ولكنها متوفرة فقط في طرازات السيارة الأعلى تجهيزًا.
- مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من القماش حيث أن الكثير من السيارات المنافسة لها مصنوعة من الجلد الفاخر.
- يتم طيّ مقاعد السيارة يدويًا وليس كهربيًا مثل منافسيها من السيارات ولا تحتوي على كاميرا خلفية تساهم في اصطفاف السيارة.
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