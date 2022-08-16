نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات النترا باسعار مفاجأة من 2010 حتى 2013 حالات قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات النترا من السيارات واسعة الانتشار في المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحها في المملكة بفضل تقديمها لمعظم ما يحتاجه المستهلك في هذه الفئة من اعتمادية جبارة واقتصادية في استهلاك الوقود بالإضافة إلى شكلها المقبول الذي يميل إلى الجذاب عند البعض، وتعتبر السيارة من أكثر السيارات التي تمتلك سعر إعادة بيع متقدم للغاية، ولذلك لأن الطلب عليها دائما مرتفع حيث تظل السيارة محتفظة بقوتها فترة طويلة من الزمن طالما أنها تحصل على صيانتها في الأوقات الدورية بانتظام. سيارات النترا باسعار مفاجأة من 2010 حتى 2013 حالات قوية وفي الوقت نفسه هناك سيارة النترا موديل 2010 بسعر قوي في المملكة العربية السعودية.

حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة، قير السيارة اتوماتيكي، نوع وقود السيارة هو البنزين.

استمارة فحص السيارة منتهية من شهرين، حد السيارة هو 13 ألف ريال سعودي.

السيارة تحتاج إلى الكثير من التجديد ويمكن النفاش في سعرها مع البائع في النقاط التالية

المصابيح الأمامية تحتاج إلى تغيير أو تلميع وكذلك فرش السيارة الداخلي وكذلك حالة دهان البودي الخارجي.

وفي الوقت نفسه السيارة بدون صدمات وهي بدون تكليح قوي في البودي.

جميع زجاج السيارة بحالة جيدة ولا يعاني من أي كسر أو شرخ أو ما شابه. إلنترا 2011 بحالة جيدة جدا في السعودية والسعر مفاجأة هناك سيارة هيونداي إلنترا بحالة متميزة في الجوف، السيارة ممشى أكثر من 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه قير السيارة والمحرك بحالة جيدة جدا، الصيانات الدورية يتم إجرائها في المواعيد المخصصة لها.

الملاحظات رش خفيف في الجزء فوق الكفر الخلفي يمين، حد السيارة 14 ألف ريال سعودي.

السيارة باللون الأبيض وحالة الكشافات الأمامية والخلفية بدون حاجة إلى التغيير أو التجديد.

حالة الكفرات جيدة وتم تغييرهم منذ وقت قريب بالكامل.

زجاج السيارة بالكامل بدون أي ملاحظات وبودي السيارة الخارجي بحالة الزيرو. إلنترا 2012 و2013 في السعودية بأسعار رخيصة وحالات كفو هناك حالة إلنترا 2013 في الرياض، نص فل مكينة كبيرة، ممشى السيارة هي 393 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه المحرك على الفحص وكذلك القير والبودي الخارجي، السيارة بكفرات جديدة. البودي يحتوي على رش رفرف خلفي، حد السيارة هو 28 ألف قابل للنقاش.

حالة السيارة جيدة لذلك سعرها مرتفع بعد الشيء ومتوسط سعر هذه السيارة في سوق المستعمل لا يزيد عن الـ21 ألف.

الصورة التالية تحتوي على حالة جيدة من موديل 2012.

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