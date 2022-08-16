أرخص من كدا مفيش| أسعار سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر في السعودية بمواصفات القوة اليابانية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تويوتا لاند كروزر في السعودية، وقد يحتوي السوق السعودي على مجموعة من الإصدارات المتنوعة والقوية، والتي تتنوع من حيث التجهيزات الفنية وقدرات المحرك بجانب وجود تقنيات الرفاهية والتحكم، وذلك بجانب الكثير من التصميمات المتنوعة بين فئة السيدان الرياضية والقياسية وفئة الهاتشباك، بالإضافة إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ومن خلال هذا التقرير ننشر لكم أهم مواصفات السيارة المستعملة لاند كروزر وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

سيارة تويوتا لاند كروزر

تُعد سيارة تويوتا لاند كروزر واحدة من أبرز السيارات العملاقة، والتي تنضم لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تنال على إقبال كبير بجانب قدراتها القوية في التعامل مع التضاريس المختلفة وخصوصاً الطرق الصحراوية والوعرة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر

وتعتمد سيارة تويوتا لاند كروزر على محرك قوي مكون من 8 أسطوانات.

ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي.

كما بها مرحك سداسي الأسطوانات للطرازات الحديثة بسعة 3500 سي سي.

بينما بقوة قدرها 409 حصان و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بجانب برامج دعم قائد السيارة على تحديات الطريق وأنظمة الرفاهية.

كما تتميز السيارة بهيكلها الخارجي العملاق.

مع نسبة طول تصل إلى 5145 متر وبعرض يبلغ 1980 متر.

بالإضافة لمساحة التخزين الخلفية وجنوط رياضية قوية.

مع مجموعة عالية من تقنيات الحماية والمكابح المتطورة.

مميزات سيارات تويوتا لاند كروزر

ومن أهم ما يميز سيارة تويوتا لاند كروزر هو الزجاج العازل للصوت والضوضاء والحرارة.

وقد طرحت الشركة منها أنظمة دفع متنوعة.

وكذلك تصميمها المرتفع جعلها المثالية لتضاريس الأرض في طرق المملكة العربية السعودية.

ويوجد منها الكثير من قطع الغيار وتصليحها سهل لجميع الطرازات.

كما تتسم بكبينة واسعة وكراسي مريحة للسائق والركاب أيضاً.

بينما يوجد بها مرايا خارجية بخاصية الطي والتحكم الكهربائي.

أسعار تويوتا لاند كروزر في سوق المستعمل بالسعودية