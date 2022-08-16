نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عربية على قد الإيد| أسعار سيارة هيونداي اكسنت الاقتصادية أقل من 45 ألف جنيه بمواصفات مش هتلاقيها في غيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي اكسنت أقل من 45 ألف جنيه، حيث شهدت السيارات المصري ارتفاع كبير في أسعار السيارات الحديثة بسبب عدة أزمات عالمية متلاحقة، مما أدى لارتفاع أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري، والذي نتج عنه صعوبة شراء واقتناء سيارة حديثة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، واتجه الكثير من الراغبين لاقتناء سيارة للبحث في سوق السيارات المستعملة لإيجاد سيارة اقتصادية بسعر مناسب للظروف الاقتصادية، ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير مواصفات سيارة هيونداي اكسنت وأسعارها داخل السوق المصري. سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد ضخم من السيارات التي تكون بحالة جيدة وبأسعار منخفضة، والتي تناسب الكثير من محدودي الدخل، بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة ممتازة مقابل هذا السعر، والتي تتوفر بعدد كبير من الكماليات الخاصة التي تعطى السائق تجربة جيدة تلبي احتياجاته أثناء السير سواء للعمل أو غيرها من المهام، وتعد سيارة هيونداي اكسنت 2005 أحد هذه السيارات المميزة، والتي تقوم باصدراها شركة هيونداي الكورية الجنوبية أحد أهم الشركات العالمية، والتي تعرف بتقديم سيارات اقتصادية سواء قديمة أو حديثة، كما يصنفها البعض أنها الأفضل من الناحية الاقتصادية. مواصفات هيونداي اكسنت 2005 تم إطلاق هيونداي اكسنت لأول مرة عام 1994 وقد مرت بخمسة أجيال مع تغييرات متعددة من حيث التصميم والأداء.

وتتمتع السيارة بمظهر عصري رائع مع وجود شبكة الكروم المزخرفة في مقدمة السيارة.

بجانب المصابيح الليد الأمامية المميزة والمقابض الخاصة بالأبواب المطلية بالكروم.

كما أن عجلاتها معدنية ذات تصميم جيد بمقاس 17 إنشا.

وكل هذه العناصر تجعل السيارة ذات شكل خارجي مميز وأنيق.

بينما تتوافر بها كل أدوات الترفيه والأمان.

وتتصف سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 أنها واحدة من أشهر سيارات السيدان.

والتي تقدم في السوق المصري من خلال العديد من الخيارات الفنية.

أهمها محرك سعته 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة.

كما بها محرك بسعة 1500 سي سي متصل بناقل حركة يدوي خماسي النقلات. أسعار سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 ويتراوح سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 بين 45 إلى 65 ألف.

وذلك حسب الحالة العامة للسيارة ونوع الإصدار.

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