نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة لادا نيفا وحش الطرق الوعرة الروسي تأتي بمواصفات رائعة وتجهيزات من الداخل ما هي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أبرز الطفرات التي حدثت في عالم السيارات هو وصل وحش السيارات سيارة لادا نيفا 2022 Lada Niva 4X4 والتي قدمتها شركة لادا الروسية ومنذ إطلاق هذه السيارة في سوق السيارات حدثت ضجة كبيرة في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية نظرت لأن هذه السيارة تتميز بأنها جمعت بين روعة التصميم وحداثة التجهيز الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين اقبلوا على اقتنائها بسرعة رهيبة.

مواصفات سيارة لادا نيفا

تتميز سيارة Lada Niva 2022 4X4 بشكلها العصري الرائع الأمر إلى يجعلها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

تتميز هذه السيارة بأنها تحتوي على فتحة بانورامية في سقفها.

تحتوي سيارة لادا نيفا على محرك قوي رباعي الاسطوانات يتسع إلى 1700 سي سي أي ما يعادل 1.7 لتر.

تتميز السيارة بأنها تحتوي على دقة دفع رباعي العجلات.

يبلغ عزم سيارة لادا نيفا 129 نيوتن لكل متر.

تحتوي على محرك قوي على بقوة 83 حصان.

تحتوي سيارة لادا نيفا على جنوط بحجم 15 بوصة.

تتميز مقاعد سيارة لادا نيفا بأنها تحتوي على خاصية التدفئة الذاتية.

كذلك تحتوي على كيف لموازنة درجة الحرارة أثناء فصل الصيف.

تحتوي السيارة من الداخل على نظام اضاءة عالية.

من أهم ما تتميز سيارة لادا نيفا الجدية هو وجود أربع فئات منها متاحة في في الأسواق علما بأن هذه الفئات تختلف فيا بنيها من حيث كماليات السيارة والتجهيزات وهو لادا نيفا برونتو، لادا نيفا ليجند، لادا نيفا ترافل، لادا نيفا بريستيج.

سعر سيارة لادا نيفا

يصل سعر سيارة لادا نيفا في أسواق المملكة العربية السعودية إلى 34.000 ريال سعودي بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أما عن سعرها في مصر فيصل إلى 185 ألف جنيه للإصدار الأول و220 الف جنيه للإصدار الثاني.

تجهيزات سيارة لادا نيفا من الداخل ومعدل استهلاكها من الوقود