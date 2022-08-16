نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الصيف الساخن على سيارات هيونداى مستعملة وبحالة جيده بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة للبيع في السعودية، سيارات هيونداي تعتبر من أفضل أنواع السيارات المستعملة التي تعرض للبيع في المملكة العربية السعودية.

والذي يبحث عنها الكثير من الاشخاص، خاصة الشباب لأنها تتميز بإمكانيات عديدة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال افضل ثلاث سيارات هيونداي مستعملة للبيع في السعودية.

ملف كامل لسيارات هايونداى مستعملة للبيع

تعتبر أيضا سيارات هيونداى من السيارات التي يفضلها الكثيرون ويرجع ذلك لأسباب كثيرة ومنها أنها تعتبر من السيارات الاقتصادية في الوقود المستخدم لها.

هيونداي سانتافية ٢٠٢٠

تتميز سيارة هيونداي سانتافي ٢٠٢٠ بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها ٩٢,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد داخل السيارة أربع ابواب وأربعة سلندر وكلية التحكم بالسرعة، ومكيف يدوي، ودخول من غير استخدام المفتاح، ودعم قطني عادي، وام بي 3 وراديو.

مزودة هذه السيارة بسقف زجاج بانورامي، وقفل مركزي.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية مصابيح أمامية اتوماتيكية، وكابح خلفي وسياج على السقف، وعجلات خلائطية، وممسحة خلفية.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها مساعد الاصطفاف الثنائي.

توجد هيونداي سانتافي ٢٠٢٠ بمدينة الرياض وسعرها ٦٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966582325796.

سيارة للبيع هيونداي اكسينت ٢٠١٥:

تتميز سيارة هيونداي اكسنت ٢٠١٥ بلونها الخارجي، وتم قيادتها ١٦٠,٠٠٠ كم فقط، وبها وقود بنزين، وناقل الحركة بها اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد داخل سيارة مشغل اقراص ليزرية وام بي 3 ومكيف اتوماتيك، وراديو.

مزودة هذه السيارة بإشارة التفاف ومقابض للأبواب مثل لون السيارة، ومصابيح الضباب.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية مثل قفل مركزي ومسند ذراع لمقعد السواق، وتعديل إمالة المقود، ومقود كهربائي.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها Airbags وطفاية حريق.

توجد هيونداي اكسنت ٢٠١٥ بمحافظة الدمام وسعرها ٢٧,٠٠٠ ريال سعودي، وللتواصل +966541793720.

سيارة للبيع هيونداي سانتافية ٢٠١٤:

تتميز سيارة هيونداي سانتافية ٢٠١٤ بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها ٣٨٠,٠٠٠ كم فقط وبها وقود بنزين، وناقل الحركة بها اتوماتيك.