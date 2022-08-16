الوحش الجبار.. سيارة كيا سبورتاج فى السعودية عظمة تسير على الأرض اقوى سيارة بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

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عمر شويل - جدة الوحش الجبار.. سيارة كيا سبورتاج فى السعودية ، سيارة كيا سبورتاج استطاعت أن تثبت نفسها في السوق العالمية بكثير من المميزات التي أضافتها لقوائم عريضة مطلوبة من العملاء، فهي من موديلات الدفع الرباعي، وتعد من السيارات المتينة التي تتحمل السير على أصعب الطرق، ويمكنك استخدامها في أغراض عدة، فهي تأتي إليك ب5 فئات، لكل منها إضافات جديدة، وأسعار خاصة، وهذا ما سنفصله في مقالنا اليوم.

الوحش الجبار.. سيارة كيا سبورتاج فى السعودية

إن كنت تحلم بامتلاك كيا سبورتاج فأنت شخص رياضي، تريد أن تحصل على خيارات عدة من الحياة، وأن تقدم على فعل كل جديد بدون أي تردد، وهذه السيارة تناسبك جدًا، حيث:

تتميز بمحرك ذي اسطوانات أربع، وعزم دورانه 16 نيوتن لكل متر.

محركها ذي سعة 1600 سي سي، ليتمكن من إخراج قدرة توازي 140 حصان.

أوتوماتيكية، ويمكنها الانتقال من السكون إلى السير بسرعة 100 كم لكل ساعة في زمن مدته 12 ثانية فقط.

تستهلك السيارة 7 لتر من الوقود للسير مسافة 100 كم.

مواصفات كيا سبورتاج، ولم عليك اختيارها

هناك الكثير مما تتمتع به تلك السيارة من مواصفات وخصائص، تندرج فيما يلي:

معززة بأحدث وسائل الأمان، للحفاظ عليك طوال وجودك على الطريق.

بإمكانك استخدامها كسيارة أسرية، حتى أن مقعد طفلك مسموح بتثبيته بمقعد السيارة.

هناك كماليات مختلفة ومتنوعة بالسيارة أهمها الإضاءة الحساسة، والتكييف.

يمكنك تحميل ما تريده فوقها بفضل العوارض المركبة فيها.

تسمح بالتحكم في الأبواب عن بعد، كما أنه يمكنك إراحة ذراعك على مساند المقاعد.

إن لم تكن مرتاحًا على الوضع الأصلي لمقعدك تستطيع تعديله بدون مشكلات.

فئات سيارة كيا سبورتاج

كلما صدرت فئة جديدة من كيا سبورتاج قدمت ما يميز سابقتها بالإضافة لمميزات جديدة، حيث أن الفئات تتميز بما يلي:

الفئة الأولى:

حازت الاهتمام بوسائل الراحة والسلام، وتمنحك الترفيه وسهولة التعامل مع السيارة، وكماليات تساعدك على تحمل الطريق ومتابعته، ويمكنك متابعة الطريق من المرايا الجانبية الكهربية، كما أنها ذات جنوط 16 بوصة.

الفئة الثانية:

جمعت ما بين المميزات الجديدة الخاصة بها وأيضًا المميزات التي كانت تتيحها الفئة الأولى، مثل الوسائد الجانبية والتحكم الإلكتروني بالسيارة، وتعزيز الاتزان، كما أن الجنوط هنا أصبحت أقوى، فهي 17 بوصة، مع إضافة إشارات للمرايا الجانبية.

الفئة الثالثة:

تمنحك زيادة على ما سبق إمكانية توقيف المحرك بزر، والتحكم فيه عن بعد، كما أنك هنا تستمتع بفتحة بالسقف كهربية.

الفئة الرابعة:

تزيد على ما سبقها في الفرامل الالكترونية، مع مقاعد جلدية، وشنطة يمكن فتحها وإغلاقها كهربيًا وشاحن للهاتف.

الفئة الخامسة:

وجود شبكة لونها اسود براق، مع تغطية كاملة باللون الأسود الأنيق في العوارض، الجنوط، والمصابيح، وهي تقدم لك كافة المزايا المتاحة في كافة الفئات السابقة.