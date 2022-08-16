نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط سيارات مستعملة تويوتا أفالون وكيا سبورتاج موديلات حدثية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف أحد مواقع عرض السيارات المستعملة الإلكتروني حزمة من أفضل سيارات مستعملة في السعودية بعدة مواصفات تخص السيارة وسعر بيعها وتفاصيلها مع إرفاق السيارة برقم هاتف محمول للتواصل مع مالكها والتساوم بشأن عملية بيع السيارة، ويعد ذلك من أكثر الأمور نجاحًا في الفترة الحالية والتي تسّهل الكثير على الراغبين في شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، فهي تساعدك في التعرف على السيارة من مكانك بدون أن تذهب إلى أي مكان.

سيارات مستعملة في السعودية 2022م

من أبرز السيارات المستعملة الموجودة في سوق المملكة العربية السودية للمستعمل كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا أفالون 2019 XLE

تنتمي سيارة تويوتا أفالون موديل 2019م في فئتها إكس إل إي إلى سيارات السيدان، وهي سيارة مستعملة ولكن بحالة جيدة، لون السيارة من الهيكل الخارجي أسود ومزودة بشبك أمامي عريض وتتكون من أربعة أبواب، عدد كيلو مترات سير السيارة تتراوح بين 80 ألف حتى 90 ألف كيلو متر، السيارة مقدمة بسعر كاش يبلغ 104 ألف و535 ريال سعودي وقيمة القسط الشهري من سعرها يبدأ من 2.551 ريال سعودي والتواصل على رقم 8004400055.

2. سيارة كيا سبورتاج 2021 LX

من أبرز مواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2021م فئة إل إكس هي أنها تتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي أزرق، تعمل السيارة بوقود البنزين وعدد كيلو مترات السيارة التي يمكن أن تقطعها يتراوح بين 60 ألف حتى 70 ألف كيلو متر مسافة، سعر السيارة الكاش يبلغ 86 ألف و825 ريال سعودي وقسط السيارة الشهري قيمته 1.846 ريال سعودي والتواصل على رقم 8004400055.

3. سيارة كيا سبورتاج 2021 LX

سيارة كيا سبورتاج تم إصدارها في سنة 2021م، وفئة السيارة هي إل إكس ولونها الخارجي بيج وتقطع مسافات تتراوح بين 50 ألف حتى 60 ألف كيلو متر وهي سيارة عائلية تتكون من خمسة أبواب، لأي تفاصيل إضافية من مواصفات السيارة أو للرغبة في شراءها يمكنكم الاتصال على رقم 8004400055، والسيارة متوفرة في مدينة جدة السعودية بسعر كاش قيمته 86 ألف و825 ريال سعودي أما قيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ ألف و846 ريال سعودي.