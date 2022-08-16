نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاقة السيارات الجديدة… سيارة كيا سيلتوس Kia seltos 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا سيلتوس Kia seltos 2023 اهم مواصفاتها، تتميز سيارة كيا سيلتوس 2023 بتصميم داخلي واسع يتسع لخمس أفراد، تحتوي على مميزات أمان متعددة بالإضافة إلى سعرها المميز مقارنة بالإمكانيات التي تتميز بها، تعد من سيارات الدفع الرباعي وتم طرحها إلى الأسواق بخمس طرازات مختلفة في السعر و الإمكانيات الداخلية وتعد من أفضل السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، درجة موثوقتيها كبيرة تبلغ 76 من 100 ويمكن استخدام السيارة لفترة تتراوح بين 10 إلى 14 عام. سيارة كيا سيلتوس Kia seltos 2023 اهم مواصفاتها ألوان سيارة كيا سيلتوس 2023 تأتي سيارة كيا سيلتوس 2023 بسبعة ألوان متعددة منها الأبيض البلاتيني _ الفضي القمري _ الأحمر اللامع – الأصفر المتوهج_ الرمادي المعدني _ الأزرق الفولاذي _ والأسود أللؤلؤي. مواصفات محرك سيارة كيا سيلتوس 2023 يتكون محرك كيا سيلتوس 2023 من أربع أسطوانات ويعمل بقوة تصل إلى 146 حصان.

تعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي للعجلات و تبلغ سعة المحرك 2 لتر.

ناقل الحركة أوتوماتيك وذلك في محرك كيا سيلتوس 2023 للطرازات الثلاثة الأولى.

أما الطرازات الأعلى تتميز بشاحن توربيني مزود بناقل حركة مزدوج القابض يشمل سبع سرعات. مميزات سيارة كيا سيلتوس 2023 تحتوي سيارة كيا سيلتوس 2023 على شاشة تعمل بواسطة اللمس بمقاس 8 بوصة.

سيلتوس 2023 على شاشة تعمل بواسطة اللمس بمقاس 8 بوصة. كما تبلغ مساحة الشحن الداخلية لها 26.6 قدم مكعب.

تدعم أنظمة ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

نظام الإضاءة في سيارة كيا سيلتوس يعتمد على تقنية الليد.

تم صناعة عجلات السيارة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة.

تأتي واجهة كيا سيلتوس الأمامية على شكل شبكة أنف النمر الأيقوني.

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بمرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائيا.

الشبك الأمامي للسيارة مصنوع من الكروم ويعد مظهر السيارة مثير للاهتمام وجذاب، ويناسب العديد من العملاء الذين يسعون للحصول على سيارة ذات طابع فخم.

تحتوي على شاشة عرض بمقاس 7 بوصة.

يمكنك دخول السيارة بدون مفتاح.

النظام الصوتي لسيارة سيلتوس 2023 يتميز ب 8 مكبرات للصوت وجهاز استيريو فاخر.

تحتوي على راديو يعمل عبر الأقمار الصناعية. سعر سيارة كيا سيلتوس 2023 يبدأ سعر كيا سيلتوس 2023 LX من 88,500 ريال سعودي .

بينما سعر كيا سيلتوس 2023 EX لونين يبلغ 98,500 ريال سعودي .

الطراز الأعلى منها بسعر 104,300 ريال سعودي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاقة السيارات الجديدة… سيارة كيا سيلتوس Kia seltos 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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