نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سياراتك… سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات، من المعروف أن جميع الأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية يتمنن الحصول على سيارات، ولكن غالبيتهم محدودي الدخل ولا يرغبون في الحصول على سيارة، لذلك وفرنا لكم أفضل العروض المناسبة لمحدودي الدخل التي تمكنكم من شرائها بدون دفع مقدم، وقسط شهري يتناسب مع الراتب الشهرى يحصلون عليهم من الشركات المعينون بها، تعرف معنا على التفاصيل.

سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022

سوف نقدم لكم سيارات لمحدودي الدخل وما هي الشروط للحصول على السيارة

عروض سيارة محدودي الدخل

يمكنك الحصول على سيارات من خلال تمويل مقدم بدون أي من الرسوم الإدارية، حيث انه يتم وفق الشروط التالية:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج التمويل إلى ضامن أو كفيل.

يجب أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 300 ريال سعودي شهريا للحصول على التمويل.

عروض على جميع سيارات موديل 2022

يتم سداد القسط الأول بعد شهرين من الحصول على السيارة.

أول شهر وثاني شهر لامتلاك السيارة سكون مجاني، حيث أن الشركة هي التي تدفعهم.

يوفر التمويل عروض على سيارات هيونداي بسعر بسيط.

يتم تقسيط السيارات بدون مقدم لمدة ثلاث سنوات بأقساط شهرية مناسبة للجميع.

يبدأ القسط الشهري من 1,130 ريال سعودي وسيصل إلى 1.986 ريال سعودي.

طريقة طلب التمويل

يمكنك طلب هذا التمثيل من خلال الدخول على الموقع الخاص بشركة عبد اللطيف جميل والتقديم على السيارة التي ترغب في شرائها، ويجب أن يكون السجل الائتماني الخاص بك نظيف ولا يحتوي على أي من المخالفات.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

هناك بعد المستندات المطلوبة من الشركة للحصول على التمويل، وهي تتمثل فيما يلي :