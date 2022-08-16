نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل الآن على سياراتك… سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات، من المعروف أن جميع الأشخاص الموجودين داخل المملكة العربية السعودية يتمنن الحصول على سيارات، ولكن غالبيتهم محدودي الدخل ولا يرغبون في الحصول على سيارة، لذلك وفرنا لكم أفضل العروض المناسبة لمحدودي الدخل التي تمكنكم من شرائها بدون دفع مقدم، وقسط شهري يتناسب مع الراتب الشهرى يحصلون عليهم من الشركات المعينون بها، تعرف معنا على التفاصيل.
سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم لعام 2022
سوف نقدم لكم سيارات لمحدودي الدخل وما هي الشروط للحصول على السيارة
عروض سيارة محدودي الدخل
يمكنك الحصول على سيارات من خلال تمويل مقدم بدون أي من الرسوم الإدارية، حيث انه يتم وفق الشروط التالية:
- التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- لا يحتاج التمويل إلى ضامن أو كفيل.
- يجب أن يكون راتب الشخص لا يقل عن 300 ريال سعودي شهريا للحصول على التمويل.
عروض على جميع سيارات موديل 2022
- يتم سداد القسط الأول بعد شهرين من الحصول على السيارة.
- أول شهر وثاني شهر لامتلاك السيارة سكون مجاني، حيث أن الشركة هي التي تدفعهم.
- يوفر التمويل عروض على سيارات هيونداي بسعر بسيط.
- يتم تقسيط السيارات بدون مقدم لمدة ثلاث سنوات بأقساط شهرية مناسبة للجميع.
- يبدأ القسط الشهري من 1,130 ريال سعودي وسيصل إلى 1.986 ريال سعودي.
طريقة طلب التمويل
يمكنك طلب هذا التمثيل من خلال الدخول على الموقع الخاص بشركة عبد اللطيف جميل والتقديم على السيارة التي ترغب في شرائها، ويجب أن يكون السجل الائتماني الخاص بك نظيف ولا يحتوي على أي من المخالفات.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل
هناك بعد المستندات المطلوبة من الشركة للحصول على التمويل، وهي تتمثل فيما يلي :
- تقديم صورة من هويتك الوطنية أو الإقامة للأشخاص المقيمين، ويكون الصلاحية الخاصة بها شهر.
- يتم تقديم العنوان الوطني والحساب البنكي الخاص بك.
- يتم تقديم كشف حساب بنكي، وتعبئة نموذج الطلب للحصول على السيارة.
- يتم اختيار الفئة والموديل والسعر، وبعدها الانتظار حتى تصل الموافقة لك.
- بعدها يمكنك أن تتوجه لي من الفروع التي تتبع المعارض التي توجد في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على سيارتك.
- يمكن التواصل مع الشركة من خلال 8002442211
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