نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage hybrid في السعودية وأهم مواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من عشاق السيارات، تعرف على كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage hybrid في السعودية، المصنفة ضمن فئة سيارات كروس أوفر SUV متعددة الاستخدامات، التي تتمتع بتصميم جريء وجذاب يتسم بالفخامة، وحضور مذهل على جميع أنواع الطرقات، وحرصت شركة كيا الكورية على دعمها بمحرج هجين يجمع بين الكفاءة في العمل والإقتصاد في استهلاك الوقود لتقديم أفضل نتيجة قيادة سلسة لمسافات طويلة تصل حتى 52 كم بدون نفاذ الشحن، كما أصدرت الشركة 3 فئات من سيارة كيا سبورتاج هايبرد موديل 2023 الجديدة، التي تتنافس مع نظيراتها من نفس الفئة بمواصفات متفاوتة، وفيما يلي أهم مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج هايبرد، إلى جانب سعر كل فئة من فئاتها في المملكة العربية السعودية.

كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage hybrid

تحتل السيارات الرياضية SUV والسيارات كروس أوفر قائمة أفضل مبيعات في المملكة السعودية؛ لما توفره للمستخدم والركاب من الراحة والعملية والكفاءة والمتانة والقوة والإنطلاق على مختلف أنواع الطرق، وتعتبر سيارة كيا سبورتاج هايبرد 2023 النموذج المثالي للسيارة التي تجمع بين الفخامة والحضور القوي، إلى جانب العملية وتوفير مساعدة أوتوماتيكية للتحكم في المركبة أثناء القيادة، مما توفر تجربة قيادة مريحة وآمنة، وهو ما يبحث عنه المواطن السعودية، وتتمتع kia sportage 2023 بمزايا ميكانيكية مذهلة منها المحرك الهجين الذي يعمل بكفاءة ممتازة طوال فترة الاستخدام، إلى جانب المميزات الخاصة بسيارة كيا سبورتاج 2023 من الداخل، والتي توفر مساحة فسيحة ومقاعد مريحة وأجواء لطيفة ومسلية للركاب داخل المقصورة الداخلية.

مواصفات سيارة KIA سبورتاج 2023 هايبرد الجديدة

تعمل سيارة كيا سبورتاج هايبرد 2023 بنظام الدفع الرباعي، إذ تشترك جميع فئاتها هايبرد و بلج ان هايبرد المزود بمحرك تيربو تبلغ سعته 1.6 لتر، أما عن سيارة هايبرد فهي مزودة بمحرك تيربو GDI 4 سلندر سعة 1.6 لتر، بالإضافة إلى محرك كهربائي مغناطيسي يعمل بقوة 44 كيلو وات، إلى جانب بطارية ليثيوم أيون 1.49 كيلو وات في الساعة، ويولد المحرك الهجين قوة 226 حصان، كما أنه مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 6 سرعات مختلفة، مع قدرة سحب تبلغ 2000 رطل، ويبلغ معدل التسارع 0-100 كم/ساعة خلال 7 ثوانٍ، كما توفر أنماط للقيادة متنوعة وهي نمط Snow، نمط Smart، نمط Sport و نمط Eco، وفيما يلي أسعارها في السعودية.

سعر كيا سبورتاج 2023 KIA Sportage hybrid في السعودية

تتوفر سيارة كيا سبورتاج هايبرد 2023 الجديدة بثلاث فئات مختلفة في أوائل العام المقبل بالأسواق العالمية والسوق السعودي، بينما لم تعلن شركة كيا حتى الآن عن الأسعار الفعلية لفئات سبورتاج هايبرد الثلاثة، ومن المتوقع الإعلان عن سعرها في شهور الخريف بأواخر العام الجاري.

عرضنا لكم أهم مواصفات كيا سبورتاج هايبرد 2023 الجديد، ونتابع معكم التحديثات عن إعلان سعرها في الأسواق العالمية والسعودية، فتابعونا من خلال موقعنا هذا لعرض الم