نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع بسعر رخيص مستعملة في السعودية وبإمكانيات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات تعد من أهم الأشياء العامة التي يجب أن يمتلكها جميع الأشخاص، خاصة الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، بسبب شدة ارتفاع درجات الحرارة بها والتي تؤدي على عدم القدرة على السير في الشوارع، مما يجعل الجميع يبحثون على سيارات مستعملة تخلصهم من تلك المشكلة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن بعض السيارات المستعملة للبيع في السعودية. سيارة تويوتا كامري ١٩٩٧ مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري ١٩٩٧ تتمتع بطراز اتوماتيك، ولون ذهبي مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية، وجهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

يوجد بهذه السيارة مقاعد مصنوعة من القماش الجيد، وكشافات ضباب، وجنوط حديد، وحساسات ومبدل أقراص.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٥٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جازان.

تعرض سيارة تويوتا كامري ١٩٩٧ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0593676943,+966593676943. للبيع سيارة تويوتا كامري ٢٠١٣ مستعملة سيارة تويوتا كامري ٢٠١٣ تتمتع بطراز اتوماتيك، ولون أسود داكن، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أسود نفس لون السيارة من الخارج، ولون السيارة من الداخل بيج.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، وكشافات ضباب أمامية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣١٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠١٣ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966595188982. سيارة تويوتا هايلكس ٢٠٠٨ مستعملة للبيع سيارة تويوتا هايلكس ٢٠٠٨ تتمتع بطراز اتوماتيك يساعد السائق على السواقة بسهولة، ولون أبيض رائع، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، ومقاعد مصنوعة من الجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الباحة.

تعرض سيارة تويوتا هايلكس ٢٠٠٨ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966580250585.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا للبيع بسعر رخيص مستعملة في السعودية وبإمكانيات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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