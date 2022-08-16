سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر مناسب ورخيص وبحالة نظيفة بالسعودية

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عمر شويل - جدة تعتبر السيارة كيا من أفضل أنواع السيارات من حيث الفئة السعرية والكماليات داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية والتي توفر الرفاهية للمواطنين السعوديين والمقيمين وتلبي إحتياجاتهم اليومية. سيارة كيا بيكانتو أول إستخدام 2019 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا بيكانتو أول إستخدام 2019 مستعملة متاحة في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة كيا بيكانتو مستعملة 18000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة كيا بيكانتو بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 700 ريال سعودي.

السيارة كيا بيكانتو مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة كيا بيكانتو أزرق.

عداد الممشى في السيارة كيا بيكانتو بلغ 50000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة كيا بيكانتو البنزين.

للحصول على السيارة كيا بيكانتو مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0596059904 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966596059904. للبيع سيارة كيا سبورتاج أول إستخدام 2018 مستعملة سيارة كيا سبورتاج أول إستخدام 2018 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 15000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة كيا سبورتاج بلغ 10000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك مع طراز أوتوماتيك بالكامل.

السيارة كيا سبورتاج متاحة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

تأتي السيارة كيا سبورتاج بهيكل رباعي 4 في 4.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966596120627.

للبيع سيارة كيا أوبتيما أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة كيا أوبتيما مستعملة 15000 ريال سعودي.

السيارة كيا أوبتيما متاحة بناقل حركة أوتوماتيك مع طراز أوتوماتيك.

السيارة كيا أوبتيما تأتي بهيكل من السيدان.

عداد الممشى في السيارة كيا أوبتيما بلغ 10000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة كيا أوبتيما البنزين.

السيارة كيا أوبتيما متوفرة بلون خارجي أبيض.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا أوبتيما مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 00966596120627. سيارة كيا كورس أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا كورس أول إستخدام 2015 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة كيا كورس مستعملة 11000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا كورس أوتوماتيك.

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