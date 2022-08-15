نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات مستعملة تقسيط 2022 بالإمارات بمعارض السيارات المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تقسيط 2022 بالامارات، يكثر الفترة الحالية عروض السيارات المستعملة بالتقسيط لدى معارض السيارات في الإمارات بدبي والشارقة وغيرها، فمع تطور سوق السيارات المستعملة داخل الإمارات زاد من تواجد الكثير من الضمانات مقدمة من معارض السيارات، وتوافد الكثير من الأشخاص لشراء السيارات المستعملة بالتقسيط في الإمارات، سوق السيارات في الإمارات المستعملة من أضخم الأسواق الشهيرة المليئة بالسيارات النظيفة بحالة جيدة التي يتطلع لها الكثير من المواطنين أو المقيمين.

سيارات مستعملة تقسيط 2022 بالامارات

يوجد عدد من المعارض بالإمارات التي تسمح بتقديم خدمة السيارات المستعملة بنظام التقسيط، كما توفر أيضا تقسيط السيارة بدون دفعة أولى، لذا جمعنا لكم عدد من السيارات بماركات متنوعة من تويوتا نيسان هيونداي كيا وغيرها من السيارات التي معروضة للبيع بالتقسيط من أكثر من معرض سيارات مضمون.

سعر تقسيط سيارة تويوتا فورتونر بمحرك 4.0 لتر GRX V6 WARRANTY

السيارة معروضة للبيع بالتقسيط لدى معارض سويدان موترز الشهيرة، السيارة موديل تويوتا مستعملة طراز عام 2020، السيارة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج، كما أن السيارة بها عجلات 17 أنش، اللون الخارجي للسيارة الطلاء باللون الأبيض بحالة جيدة بدون خدوش.

سيارة تويوتا فورتونر 2020 من سيارات الدفع الرباعي. سيارة تويوتا عائلية فارهة. عداد الممشى للسيارة سجل قراءة بنحو 95.920 ألف كيلو متر. السيارة قابلة للتصدير سيارة نظيفة بناقل حركة أوتوماتيك. كما أن مواصفات السيارة خليجية قوية. عدد مقاعد السيارة 7 مقاعد، بمحرك 6 سلندر. سعر السيارة تويوتا فورتونر 109.900 ألف درهم إماراتي. القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 1,579 درهم إماراتي.

ميتسوبيشي باجيرو مستعملة تقسيط بمحرك 3.0 لتر

سيارة ميتسوبيشي طراز عام 2019 معروضة للبيع بالتقسيط مستعملة، السيارة بها عجلات بقياس 17 انش، الطلاء الخارجي للسيارة تأتي باللون الأبيض، بالنسبة لنوع السيارة فهي دفع رباعي سيارة عائلية كبيرة، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 68.724 ألف كيلو متر.