نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة تويوتا وشيفروليه بحالة جيدة والأسعار تبدأ من 13 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة تويوتا وشيفروليه بحالة جيدة والأسعار تبدأ من 13 ألف ريال، توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة شيفروليه كروز 2013 مخزنة فئة ستاندر مشت 131 ألف كم، السيارة تعرضت لصدمه في الكفر الايمن ولم تتأثر المحركات ولكن بها كسر بسيط لا يُذكر بالصدام الخلفي، داخليه نظيفة + اير باجات سليمه + اسبير الوكالة موجود، محرك 4 سلندر سعة 1800 سي سي يعطي قوة 141 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: نوافذ كهربائية، كشافات ضباب أمامية، جهاز ملاحة، مكيف يدوي، راديو، سي دي، يو اس بي، مقاعد مخمل، نظام فرامل المانعة للانغلاق، وسائد هوائيه، أحزمة امان، نظام التحكم في الجر. وصل أعلى سوم إلى 13 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص

توفرت سيارة تويوتا افانزا مستعمل 2015 مشت 210 ألف كم للبيع بالمنطقة الشرقيه، محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يعطي قوة 102 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: جنوط مقاس 15 بوصة، مقاعد مخمل، اتصال يو اس بي + 6 مكبرات الصوت، نظام حماية من السرقة، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بحركة المقاعد، تكييف مركزي + فتحات تكييف خلفية. السيارة بتجهيزات فئة الفل الكامل حالتها ممتازة وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 18 ألف ريال.

توفرت سيارة تويوتا هايلكس مستعملة 2014 مشت حوالي 300 ألف كم للبيع بالرياض، السيارة بمواصفات خليجية باسم مالكها الأول من الوكالة، البودي به رش على نظافة والمحركات على الشرط، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يعطي قوة 134 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: وسائد هوائيه، تكييف يدوي، مقاعد مخمل، تحكم كهربائي بالمقاعد، جنوط مقاس 15 بوصة، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 25 ألف ريال والبيع قريب.

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توفرت للبيع بالجوف سيارة شيفروليه ترافيرس استعمال نظيف 2011 مشت 111 ألف كم فقط، محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي تعطي قوة 310 حصان والقير أوتوماتيك، السيارة فئة نص فل بحالة ممتازة داخلياً وخارجياً والسعر المطلوب 25 ألف ريال قابل للتفاوض للجاد. المواصفات: نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، حساسات ركن، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 بوصة، تشغيل ذكي، تحكم طارة، مكيف متعدد المناطق، منافذ للشحن والطاقة، حساس كفرات، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه، إضاءات ليد، فرامل مانعة للانغلاق بالاضافة إلى إمكانية التحكم في الثبات والانزلاق.