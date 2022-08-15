نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في جدة والرياض بـ5 ألاف ريال وأعلى للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في جدة والرياض بأسعار تنافسية في جميع السيارات بجميع فئاتها، حيث تشمل الأسعار تشكيلة مميزة من السيارات المستعملة داخل المملكة وتبدأ بسعر 5 ألاف ريال وأعلى على حسب ميزانية كل مواطن أو مقيم، السيارات بحالات جيدة ولكن تحتاج إلى بعض التعديل أو الإصلاحات غير المكلفة والتي يمكن استعمال السيارة بدونها، يرجى الفحص في موقع عام قبل الدفع، سوف نقدم مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة في مدينة الرياض وجدة بالمواصفات والأسعار وعداد الممشى فيما يلي. سيارات مستعملة في جدة والرياض تويوتا كامري موديل 2000 مستعملة من أشهر سيارات وفئات تويوتا، سيارة سيدان متوسطة الحجم تناسب العائلات، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات يدوي خماسي السرعات ويسع من البنزين 2400 سي سي وينتج من التربو 165 حصان و 215 نيوتن. متر كعزم دوران.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الدار البيضاء.

السيارة تعرضت لحادث بسيط يحتاج إلى إصلاح، الموتور بحالة نظيفة.

أعيد دهانها كليا.

سعر تويوتا كامري مستعملة في الرياض 5 ألاف ريال. شيفروليه كابريس موديل 2008 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم رياضية، تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات وذو سعة لترية 3600 سي سي وينتج قوة 240 حصان مع محرك أوتوماتيك رباعي السرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 300 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي البوادي.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث وبدون أعطال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مدخل يو اس بي، راديو، بلوتوث، مكيف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، نظام مانع انغلاق الفرامل، مصابيح ضوئية، قفل مركزي، مشغل ام بي ثري، مرايات ونوافذ تعمل بالكهرباء.

سعر شيفروليه كابريس مستعملة في جدة 7 ألاف ريال. فورد اكسبيديشن موديل 2001 مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي ذو 7 مقاعد عائلية ، تعمل على محرك ثماني الأسطوانات ويسع 4200 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك، وينتج قوة ٣٢٠ حصان مع عزم دوران ٤٥٥ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي الرحاب.

السيارة بحالة ممتازة بدون أعطال أو حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على ميزة الدخول بدون مفتاح، مكيف، بلوتوث، راديو، وسائد هوائية، نظام الدخول بدون مفتاح، نوافذ ومرايات كهربائية، مشغل أقراص، شاشة وسائط، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، نظام ملاحة.

سعر فورد اكسبيديشن مستعملة في جدة 6.500 ألف ريال.

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