نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500 ريال احصل على سيارة هيونداي النترا 2023 …اقوي عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا الحديثة 2023 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة هيونداي النترا الحديثة 2023، تعد سيارة هيونداي النترا 2023 من أحدث السيارات التي طرحتها شركة هيونداي الكورية إلى الأسواق، السيارة متوفرة لدى شركة عبد اللطيف جميل بعض تقسيط مميز على خمس سنوات لما تتميز به من شعبية كبيرة و مميزاتها المتعددة من محرك قوي ومقصورة داخلية ذات طابع فخم بالإضافة إلى استهلاكها الاقتصادي للوقود ، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة تفاصيل عرض التقسيط. تقسيط سيارة هيونداي النترا الحديثة 2023 عرض تقسيط هيونداي النترا 2023 يمكن تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 من خلال شركة عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 500 ريال يتم سداده على 60 شهر.

2023 من خلال شركة عبد اللطيف جميل بقسط شهري يبدأ من 500 ريال يتم سداده على 60 شهر. بحيث تكون قيمة الدفعة الأولى 54,799 ريال سعودي.

بينما قيمة الدفعة الأخيرة قبل التملك والتي تبلغ نسبتها 35% تقدر بنحو 29,759.

لا يوجد مقدم للبدء في تقسيط السيارة ويمكن شراء السيارة نقدا بمبلغ 73,930 ريال سعودي. مميزات سيارة هيونداي النترا 2023 زودت سيارة هيونداي النترا 2023 بمحرك قوي تبلغ قوته 147 حصان.

يبلغ حجم الحقيبة الخلفية للسيارة هيونداي النترا حوالي 14.2 بوصة.

تدعم السيارة العديد من الأنظمة الحديثة مثل خاصية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تدعم تشغيل واي فاي والبلوتوث.

تشتمل على شاشة عرض وسائط تعمل عن طريق اللمس و تأتي بمقاس 8 بوصة

وتتميز بسرعة استجابتها كما أنها لا تحتفظ ببصمات الأصابع على الشاشة.

المقصورة الداخلية للسيارة مصنوعة من أجود المواد المخملية التي تعطي رحلة قيادة مريحة وممتعة

لا تستهلك السيارة الكثير من الوقود.

تتميز بنظام إضاءة يعتمد على تقنيات الليد المتطورة.

الواجهة الأمامية للسيارة تتزين بشبك أسود أمامي مطفي تم صناعته من الألومنيوم.

يمكن طي المرايا كهربائيا.

جنوط السيارة يأتي بمقاس 18 بوصة وتم طلاء العجلات بمادة الكروم اللامع.

تتميز عجلات السيارة بقوتها الكبيرة لتتمكن من السير على مختلف أنواع الطرق الوعرة. عيوب سيارة هيونداي النترا 2023 لا تتسارع سيارة هيونداي النترا 2023 بالقدر الكافي.

مساحة وضع الرأس قليلة خاصة في المقاعد الأخيرة.

لم يتم إضافة العديد من التعديلات الحديثة على نسخة هيونداي النترا 2023 مقارنة بالإصدار السابق.

لا تحتوي على العديد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة مقارنة بالسيارات الأخرى في نفس الفئة السعرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 500 ريال احصل على سيارة هيونداي النترا 2023 …اقوي عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا الحديثة 2023 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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