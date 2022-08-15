نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات الجديدة 2022-2023 بمقدم بسيط وتقسيط على مدة طويلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تشغل أسعار السيارات الجديدة 2022-2023، فئة كبيرة من المهتمين بعالم السيارات، الراغبين في اقتناء سيارة حديثة زيرو وبأسعار على قد الإيد، خاصةً مع توافر إمكانية شراء السيارات بمقدم ومن ثم تقسيط باقي المبلغ على فترات طويلة، وبالتالي يزيد البحث بشكل يومي مستمر عبر محرك البحث جوجل، عن أسعار السيارات الجديدة 2022، وهي السيارات الخاصة بموديلات السنة الماضية والسنة الجديدة، وبالنظر إلى عدم الإستقرار في سوق الأسعار بشكل كبير، تتغير أسعار السيارات بشكل مستمر، ونوضح قائمة بأسعار السيارات الحديثة موديل السنة الحالية والسنة الجديدة، والتي يمكن شراؤها بأسعار معقولة على قد الإيد.
أسعار السيارات الجديدة 2022، والتي أوضحها عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية، منتصر زيتون، حيث أوضح أن سوق شراء السيارات حالياً يشهد حالة من عدم الإستقرار في الأسعار، والتي تتأثر بعدد من العوامل، أهمها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية والأزمة الإقتصادية الحالية وغلاء الأسعار.
السيارات الحديثة 2022-2023 بمقدم بسيط
نوضح قائمة موديلات السيارات الحديثة 2022-2023، والتي يمكن شرائها بمقدم 100 ألف جنية وتقسيط الباقي على فترات سداد طويلة، وذلك على بعض الموديلات الفخمة والتي تتناسب مع أزواق الراغبين في شراء السيارات بالسوق المصري، حيث كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى تراجع سعر الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، وسجلت أسعار عدد من السيارات زيادات غير رسمية (أوفر برايس)، بينما سجلت أسعار بعض السيارات الأخرى زيادات رسمية.
أسعار السيارات الجديدة (زيرو) 2023
نوضح قائمة بأسعار السيارات الحديثة في السوق المحلي، والتي يمكن شرائها بمقدم بسيط وتقسيط على مدة طويلة، حيث يوضح الجدول التالي قائمة السيارات بالمواصفات والأسعار على النحو التالي:-
|السيارة
|متوسط سعر
|لادا جرانتا 2023: أتوماتيك / E2 1600 CC
نيسان صني 2022: أتوماتيك / Midline 1500 CC
سوزوكى بالينو 2021: أتوماتيك -1400 CC
فيات فيورينو 2022: مانيوال / OMBI CGN 1400 CC
سوزوكى سياز 2021: أتوماتيك / GLX 1500 CC
شانجان ألسفن 2022: أتوماتيك / L1 1500 CC
بي واي دي F3 2022: أتوماتيك / جميع الكماليات 1500 CC
فيات دوبلو 2022: مانيوال / CARGO SWB HIGH 1400 CC
بي واي دي F3 2023: أتوماتيك / Full Option 1500 CC
|250,000 جنيه
253,000 جنيه
254,000 جنيه
254,900 جنيه
254,900 جنيه
255,000 جنيه
259,500 جنيه
259,900 جنيه
275,000 جنيه
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