نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارات تويوتا بـ5000 ريال مستعملة حالات ممتازة مفحوصة من الداخل والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم عرض أفضل سيارات مستعملة في السعودية على واحد من أشهر مواقع بيع السيارات المستعملة الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يقوم مالكوها بعرضها على الموقع مع بعض المواصفات والإمكانيات كما يتم تقديم السعر الخاص ببيعها، وهذا الموقع خاص بسيارات موجودة في مختلف محافظات المملكة وهي من أكثر الخيارات ملائمة لبعض الفئات المجتمعية التي دخلها الشهري محدود أو لا يكفيها لشراء سيارة جديدة بالأسعار التي نراها في الفترة الحالية.

سيارات مستعملة في السعودية

1. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة

من السيارات التي يمكنك شرائها بكل ثقة هي سيارة تويوتا كورولا موديل 2007م فبالرغم من قدّم سنة إصدارها إلا أنها سيارة عالية الإمكانيات والموثوقية، يمكن للسيارة المشي حتى مسافة 119 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة سرعات مختلفة، لون السيارة الخارجي هو اللون الفضي وعدد أبوابها أربعة أبواب، بالنسبة إلى سعر السيارة مستعملة فيبدأ من 8 آلاف و500 ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966596036855.

2. سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة

وكذلك سيارة تويوتا كورولا 2013م تعتبر من أفضل السيارات التي يمكنك شراءها، فهي تستطيع السير حتى 190 ألف كيلو متر بالبنزين، هي متوفرة في منطقة الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وناقل حركة أوتوماتيكي، اللوون الأبيض هو لون السيارة وتتكون من أربعة أبواب ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966598607939.

3. سيارة مرسيدس بنز CLC 200 2016 مستعملة

من أبرز مواصفات السيارة أنه تم إصدارها في سنة 2016م ويمكنها السير حتى 140 ألف كيلو متر، تعمل بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي هو اللون الأحمر اللامع، موتور السيارة يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة وسعر السيارة يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +96657297013.

4. سيارة تويوتا كورولا 2010 مستعملة

في عام 2010م تم إصدار السيارة في اليابان وتستطيع أن تسير حتى 144 ألف كيلو متر وهي سيارة مستعملة موجودة الآن في مدينة الرياض ولونها الخارجي فضي وسعر بيعها 8 آلف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +9665590052461.