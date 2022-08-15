نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ600 ريال احصل على كيا سيراتو 2022 بالتقسيط المريح على 5 سنوات سريعه على الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم التقسيط المميز والمقدم من شركة عبد اللطيف جميل الأكثر شهرة وبيعًا في المملكة العربية السعودية على سعر سيارة كيا سيراتو 2022، حيث تعد كيا سيراتو من السيارات العظيمة التي تقدمها شركة “تويوتا” اليابانية إلى الأسواق والتي تتمتع بموثوقية عالية جدًا بين سيارات جيلها ونفس فئتها السعرية نظرًا لأنها منتج ياباني كما أنها تتميز بالعديد من الإمكانيات المتطورة والتي تحافظ على سلامة وأمان الركاب والسائق وحزمة من التكنولوجيا العالية.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سيارة كيا سيراتو 2022

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2022م في سوق المملكة العربية السعودية المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل يبدأ من 68 ألف و50 ريال سعودي، القسط الشهري من سعر السيارة يبدأ من 600 ريال سعودي والدفعة الأولى التي يتم تقديمها كقسط أول من سعر السيارة قيمتها 45 ألف و348 ريال سعودي بينما القسط الأخير يبلغ 27 ألف و389 ريال سعودي ويتم سداد باقي الأقساط شهريًا على مدار خمس سنوات بقيمة القسط الشهري.

مميزات كيا سيراتو موديل 2022

سعر السيارة مناسب وأفضل من أسعار الكثير من السيارات المنافسة لها.

النظام الخاص بعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية متميز ومتطور.

المواد الموجودة في المقصورة الداخلية تعمل بجودة عالية وخامات قيّمة.

وسائل الأمان ومساعدة السائق جيدة وعلى قدر كبير جدًا من التطوّر والفخامة.

المخارج الخاصة بعوادم السيارة مزدوجة ومن النوع الرياضي.

تعليق السيارة الخلفي يتميز بأنه متعدد الوصلات.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

مزودة بخاصية الواي فاي والبلوتوث.

عيوب كيا سيراتيو موديل 2022