نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 600 ريال سيارات كامري 2022 وعلى 5 سنوات افضل العروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمتع سيارات تويوتا بشعبية واسعة في الدول العربية، وخاصةً المملكة السعودية، وذلك باختلاف موديلاتها وفئاتها، وتفاوت أسعارها، وتُعد السيارة كامري 2022 من أهم إصدارات تويوتا الجديدة، وقد حصلت السيارة على مجموعة كبيرة من التقنيات، والإمكانيات، وتميزت أيضًا بقوة محركها التي انعكست على أدائها، وجعلها قادرة على السير في المناطق الوعرة، وتقدم شركة عبداللطيف جميل عرض تقسيط جبار على السيارة، وسوف نوضح تفاصيل العرض، وشروطه بالتفصيل، في السطور القادمة.

شروط التقسيط من عبداللطيف جميل

يتطلب تقسيط سيارة من شركة عبداللطيف جميل، توفر الشروط التالية:

أن يكون دخل العميل مناسب لتغطية قيمة القسط الشهري، وهو شرط أساسي إذا لم يتوفر لا يتم قبول طلب التقسيط، وهذا يعني ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن ألفي ريال للقطاع الحكومي، و3500 ريال بالقطاع الخاص.

كما يجب أن يتناسب مبلغ التمويل مع الدخل الشهري للعميل، حيث يتم خصم 50% تقريبًا من الراتب لسداد القسط.

ألا يكون هناك أي تأخير في موعد سداد القسط.

بالإضافة إلى ضرورة عدم حصول العميل على تمويل آخر في نفس الوقت، إلا في حال كان راتب العميل الشهري كبير لما يفي بمتطلبات القرضين.

المستندات الواجب تقديمها لتقسيط سيارة من عبداللطيف جميل

يلزم للحصول على سيارة بالتقسيط من شركة عبداللطيف جميل، تقديم المستندات التالية:

صورة ضوئية من الهوية.

بيان إثبات قيمة الدخل الشهري.

مع العلم أن التقديم على سيارة بالقسط، من عبداللطيف جميل، من خلال موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.

العرض الرهيب من عبداللطيف جميل لتقسيط تويوتا كامري 2022

يمكن تلخيص عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 الرهيب، والذي تقدمه شركة عبداللطيف جميل، في النقاط التالية:

تبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة، حوالي 600 ريال.

كما يتم سداد دفعة أولى مقدم السيارة، وتبلغ قيمتها حوالي 61 ألف ريال.

بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من ثمن السيارة، حوالي 39.560 ريال.

وعلاوة على ذلك، فهناك نسبة سنوية يتم سدادها عن السيارة، تبلغ 19%.

بالإضافة إلى مصاريف تمويل، قيمتها 377 ريال.

وكذلك ضريبة مضافة، قيمتها 14.996 ريال سعودي.

تقسيط كامري 2022 من عبداللطيف جميل بدون دفعة أولى