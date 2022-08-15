نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات مستعملة 2022 الامارات سيارات نظيفة رخيصة بسوق المستعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات مستعملة 2022 الامارات، شهد سوق السيارات في الإمارات حالة من النشاط الغير معتادة وزيادة عملية البيع والشراء الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار السيارات خاصة في معارض دبي والشارقة للسيارات المستعملة، مع التطورات الاقتصادية التي تحدث في الدول العربية والأجنبية، فإن سوق السيارات المستعملة أصبح الأكثر رواج عند الكثير من المواطنين والمقيمين بالأمارات.

اسعار سيارات مستعملة 2022 الامارات

سيارات مستعملة بالأمارات بأسعار رخيصة، تتوفر السيارات بمواصفات جيدة مع تخفيض في الأسعار من سيارات تويوتا كورولا كامري نيسان وغيرها، حيث يلجأ الكثيرين من المهتمين باقتناء سيارة رخيصة مستعملة بحالة جيدة إلى معارض سوق السيارات المستعملة والابتعاد عن السيارات الجديدة نظرا لارتفاع أسعارها.

سعر سيارة مستعملة بدبي موديل 2007 نيسان صني

سيارة نيسان صني في سوق دبي بدون حوادث مستعملة بحالة ممتازة، تأتي السيارة بمواصفات أقليمية خليجية قوية على الطريق مناسبة للطرق الوعرة والقيادة في الحرارة المرتفعة، عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة بنحو 200 ألف كيلو متر قليلة الممشى.

محرك السيارة نيسان صني 2007 بقوة 1600 CC. سيارة نيسان الطلاء الخارجي لها باللون النحاسي الذهبي. تتواجد السيارة في القصص بدبي. ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك قير هيدرولينك. سعر السيارة نيسان صني 2007 يبلغ نحو 10.500 ألف درهم طريقة السداد كاش.

سعر سيارة نيسان سنتر موديل 2013 استعمال نظيف

سيارة نيسان سنترا نوعها سيدان مستعملة موديل 2013 بمحرك 1.6 لتر، السيارة تحتوي على عضلات معدة، مشغل أسطوانات، كما أن السيارة بها إمكانية دخول السيارة من دون مفتاح، تحتوي السيارة على مرايات جانبية اوتوماتيك الحركة.

لون طلاء السيارة الخارجي رصاصي. نوافذ السيارة نيسان سنترا كهربائية أمامية وخلفية. تأتي السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي. سعر السيارة نيسان سنترا بطريقة سداد كاش 16.500 ألف درهم.

سعر سيارة مستعملة تويوتا كامري إصدار 2005

معرض العرام للسيارات يعرض سيارة تويوتا كامري أوتوماتيك هيدرولينك، السيارة متواجدة بالمعرض معروضة للبيع نظيفة بدون عيوب من الداخل والخارج، تويوتا كامري لها قراءة عداد ممشى قليلة منذ الشراء، السيارة بحالة جيدة لا تحتاج إلى تصليحات متاحة للتصدير أيضا.