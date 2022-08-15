نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة للبيع كاش وبالتقسيط تبدأ من 8000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن سيارة توفر لهم كافة وسائل الراحة والأمان بالإضافة إلى سعرها الذي يريده في حدود دخله في ظل الظروف المعيشية الحالية ووتوافر داخل أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عدد من السيارات المستعملة بحالة ممتازة وبسعر مذهل مع إمكانية التقسيط أيضا. للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18000 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي إلنترا سجل 110000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون ذهبي خارجي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا من طراز جميع الكماليات أوتوماتيك GL 1.6.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي.

السيارة بها مرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583139649 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966583139649. للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 25000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي إلنترا سجل 89000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا بها ناقل حركة أوتوماتيك.

للتواصل مع المالك للحصول على السيارة قم بالإتصال بالأرقام الآتية. الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا رمادي.

السيارة بها مكيف وفرش قماش ومدخل يو إس بي وبلوتوث ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وجنوط. للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 8000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على السيارة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة هيونداي أكسنت سجل 64000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

يمكنك بكل سهولة التواصل مع مالك السيارة من خلال الأرقام التالية. السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات هيونداي مستعملة للبيع كاش وبالتقسيط تبدأ من 8000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.