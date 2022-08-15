سيارات تويوتا مستعملة للبيع بسعر رخيص وبحالة جيدة بالسعودية

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عمر شويل - جدة متواجد داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية العديد من السيارات من ماركة تويوتا بمواصفات يابانية الصنع والكماليات وبأسعار تمكن الأشخاص من الحصول على السيارة التي يرغبون به. سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013 مستعملة للبيع يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013 مستعملة متوفرة في مدينة الدمام.

تم تسعير السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 14000 ريال سعودي.

تم وضع السيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات المستعملة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 350 ريال سعودي.

تم التوضيح أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 18300 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متواجدة بلون خارجي أبيض.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا بها مكيف ومرايات كهرباء وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة تويوتا كورولا تحتوي على مدخل AUX ومدخل يو إس بي وبلوتوث وإنذار.

السيارة تويوتا كورولا سليمة وبحالة ممتازة من الداخل والخارج.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0582533542 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966582533542. للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة متوفر في أسوق السيارات المستعملة سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2005 مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الخرج.

توفرت السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري بها بناقل حركة أوتوماتيك.

صرح البائع أن عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 210 ألف كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي ذهبي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0590152303 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590152303. تويوتا كورولا أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع أتيحت السيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات المستعملة للبيع بسعر 9500 ريال سعودي.

السيارى تويوتا كورولا أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع في مدينة المدينة المنورة.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 4500 ألف كيلو متر.

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