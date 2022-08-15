نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا مستعملة للبيع بأسعار مناسبة ورخيصة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض الذين يريدون شراء سيارات مستعملة وحالتها جيدة، يبحثون ذاىما عن سيارات كيا المستعملة، خاصة في السعودية لأنها مزودة بحساسات وجنوط وماكينة تتحمل الظروف القاصية بالسعودية، لذلك سوف نتحدث اليوم عن مكانيات سيارات كيا المستعملة في السعودية. سيارة كيا سيراتو 2014 مستعملة للبيع سيارة كيا سيراتو 2014 تتمتع بطراز اتوماتيك ولون فضي جذاب، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين ومرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مكيف ذات برودة عالية، وجهاز إنذار، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وبلوتوث.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 100,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

تعرض سيارة كيا سيراتو 2014 للبيع بسعر 10,000 ريال سعودي، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2,500 ريال سعودي مقدم و 500 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 594275456,96694275456. للبيع سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١ مستعملة سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١ تتمتع بطراز اتوماتيك رائع، ولون أزرق جذاب، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

كما أن هذه السيارة تتميز بحساسات خلفية، ونظام تحكم في الطارة، وباور.

يوجد بهذه السيارة باور، ونظام ذكي يساعد السائق على ركن السيارة بسهولة، ومثبت سرعة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

تعرض سيارة كيا بيجاس ٢٠٢١ للبيع بسعر ١٥,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0590162941,+966590162941. سيارة كيا سيراتو ٢٠١١ مستعملة للبيع سيارة كيا سيراتو ٢٠١١ تتمتع بطراز اتوماتيك يبحث عنه الجميع، ولون فضي لامع لا يوجد به اي خدوش، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بوجود جهاز انذار، وجنوط حديد، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة وسادة هوائية جانبية، ووسادة هوائية للركاب والسائق، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ومرايات ضم للإغلاق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٢0,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة سكاكا.

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