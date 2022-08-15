نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أنواع سيارات أودي بالمواصفات والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث أنواع سيارات أودي هو ما يبحث عنه العديد من الأشخاص الذين يريدون شراء السيارات ويبحثون عن الشكل المميز و مظاهر التكنولوجيا الحديثة معاً ،وتسعي سيارات أودي للتميز بين منافسيها مرسيدس بنز و بي إم دبليو لما لهم من جاذبية خاصة في سوق السيارات مثل تميز سيارة مرسيدس مايباخ S 680 وغيرها من سيارات مرسيدس ، وعلي الرغم من وجود المنافسين فقد ظهرت سيارات أودي بشكل واضح في الآونة الأخيرة وتميزت بالعديد من مظاهر التكنولوجيا التي تجذب الأشخاص إليها.

أحدث أنواع سيارات أودي 2022

يوجد العديد من سيارات أودي الحديثة لعام 2022 والتي تتميز بالشكل الجميل والتكنولوجيا في الاستخدام وتوافر الأمان والسلامة عند القيادة ومن أبرز هذه الأنواع ما يلي:

أحدث أنواع سيارات أودي سيارة أودي A3

تعد سيارة أودي A3 من أفضل سيارات أودي فهي سيارة فاخرة صغيرة لها جاذبية خاصة ومظهر جميل بالإضافة إلي توفر العديد من الإمكانيات بها حيث يوجد بها 5 مقاعد بثلاث مستويات مختلفة ،وبها محرك 2,0 لتر 14 turbo و All wheel Drive يولد 150 حصان و أقصي عزم دوران 250 نيوتن /متر.

سيارة Audi S3

تعد سيارة أوديS3 نسخة الأداء المميز لسيارة A3 سيدان فهي تتميز بتصميمها الداخلي الأنيق ذو التقنية العالية ،كما بها محرك قوي، لكن مساحة المقاعد الخلفية محدودة بالمقارنة بالسيارات الحديثة الأخري ،فهي تمتلك خمس مقاعد بثلاث مستويات مختلفة ،أما بالنسبة للطراز الأكثر شهرة بها هو Prestige والذي يتميز بمحرك 2,0 لتر 14 turbo وAll wheel Drive وتقدر السيارة بسعر 46895 دولار أمريكي.

سيارة أودي Q5 موديل 2022

في الواقع تعتبر سيارة أودي Q5 هي الاختيار الأمثل للأشخاص الذين يريدون تنوع أكبر في سيارات السيدان المعروضة فهي تجمع بين الفخامة والرياضة ،و تمتلك 5 مقاعد ب 6 مستويات مختلفة ،والطراز الأكثر شيوعاً بها هو Premium Plus S Line SUV ذات محرك 2,0 لتر 14 turbo وAll wheel Drive ،ويبدأ سعرها بحوالي 46995 دولار أمريكي.

Audi SQ5 2022

تعتبر سيارة دفع رباعي مدمجة وتتميز بالتصميم الجذاب والرياضي، وتوفر آداء قوي وراحة في نفس الوقت ولكنها ليست بالسرعة التي يتميز بها بعض أقرانها من السيارات ،وهي تمتلك 5 مقاعد بثلاث مستويات ، ومحرك 3.0 لترV6 turbo يولد 349 حصان وعزم دوران يبلغ 369 رطل، والطراز الأكثر شيوعاً هو Premium Plus SUV ،وتقدر السيارة بسعر 56995 دولار .

Audi A6 allroad

هذه السيارة تعتبر بديل لسيارات الدفع الرباعي وتجمع بين الفخامة والجمال وقدرتها علي اجتياز الطرق الصعبة كما بها خمس مقاعد بمستويين ومحرك محرك 3.0 لترV6 turbo وAll wheel Drive وتقدر بسعر67,995 دولار .

أحدث أنواع سيارات أودي سيارة e-tron sport back

تجمع هذه السيارة بين التكنولوجيا والراحة معاً ،وتتكون مجموعة نقل الحركة بها من محركين كهربائين بحيث يكون محرك علي كل محور وبطارية ليثيوم أيون كبيرة قوتها 95 كيلو وات /ساعة ،والمحرك بقوة 355 حصان وعزم دوران 414 رطل قدم وهذا في معظم الأوقات أما بالنسبة للوضع الرياضي(Boost) فهو يوفر ما يصل إلي 402 حصان و 490 رطل قدم من عزم الدوران.

أحدث أنواع سيارات أودي سيارة أودي Q2

هذه السيارة من نوع الكروس أوفر SUV المدمجة الفاخرة حيث تعتمد علي محرك جديد رباعي الإسطوانات سعة 1.4 لتر ومتصل بشاحن تربو لكي تنطلق منه قوة 150 حصان وعزم دوران 200 نيوتن/متر ،وهذا المحرك الجديد يتصل بناقل حركة أوتوماتيك S tronic ب 8 سرعات .

أحدث أنواع سيارات أودي سيارة Audi Q3

تتميز الفئات الثلاثة الأولي من السيارة بوجود محرك تربو سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن /متر ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات ، وتعتمد الفئة الأعلى تجهيز من Q3 سبورت باك علي محرك تربو 2000 سي سي بقوة 227 حصان وعزم دوران 350 نيوتن/متر ويتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 نقلات،أما عن سعر السيارة في الأسواق فهي كالآتي:

فئة أولي أوتوماتيك بسعر 890.000 جنية مصري.

فئة ثانية أوتوماتيك بسعر930.000 جنية مصري.

Audi A4 2022

هذه السيارة تعد نوع من أنواع السيارات السيدان المعروضة في الأسواق ،والتي تقدم A4محرك سلندر سعة 2000 سي سي والذي يولد قوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن/متر ,ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات S-tronic ويعمل علي تحويل قوة المحرك للعجلات الأمامية .

أحدث أنواع سيارات أودي أودي A5 موديل 2022

سيارة أودي A5 هي سيارة حديثة وفاخرة تعمل بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.0 لتر والذي يولد قوة 190 حصان وعزم دوران 320 نيوتن/متر ،وتنتقل قوة المحرك إلي العجلات الأمامية للسيارة عن طريق ناقل الحركة الأوتوماتيك والذي لديه 7 سرعات مزدوج القابض من نوع S-tronic.

أحدث أنواع سيارات أودي Audi Q8 موديل 2022

تعتبر أودي Q8 من أهم وأحدث سيارات أودي لعام 2022 والتي تحتوي علي محرك بنزين V6 سعة 3 لتر مع قوة توليد تربو بمقدار 340 حصان والذي يمكن عن طريقة الانطلاق من الثبات حتي سرعة 100 كم /ساعة في غضون 5.9 ثانية كما تصل سرعتها القصوى إلي 232 كم/ساعة ،ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات،أما عن سعر السيارة في الأسواق فهي كالاتي:

فئة أولي أوتوماتيك بسعر2.020.000 جنيه مصري.

فئة ثانية أوتوماتيك بسعر 2.175.000 جنيه مصري.

أحدث أنواع سيارات أودي سيارة أودي Q5

تشكل هذه السيارة المدمجة الفاخرة ما يقرب من ثلث مبيعات الشركة ولأنها الأكثر مبيعاً فدائماً تكون التحديثات مستمرة عليها، وسوف يتم تصميم أوديQ5 المحدثة بما يتماشى مع باقي طرازات سيارات أودي المحدثة والذي يتمثل في شكل الشبكة والمصابيح والمصدات المختلفة ويتمثل أيضاً في وجود حواف أكثر حدة في الأمام وحول الخلف، وسوف تكون اللفافات الأمامية والخلفية هي نقاط التركيز في عملية التجديد القادمة ،تعمل بمحرك لتر وشاحن توربيني رباعي الإسطوانات والذي يولد قوة 248 حصان وعزم دوران 273 رطل قدم، أما محرك Q5الإضافي فهو يجمع بين أصغر محركين مع بطارية 14.1كيلو وات /ساعة ومحرك كهربائي 367 حصان وعزم دوران 369 رطل ،وسعرها تقريباً 43000 دولار أمريكي.

وبهذا تم وصف معظم سيارات أودي وعلي كل من يرغب بشراء سيارة أن يختار ما يناسبه من مواصفات وأسعار.