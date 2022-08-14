نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية toyota raize 2022 بمواصفات قياسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية toyota raize 2022 بمواصفات قياسية وتصميم مدهش، ويقدمها لكم توكيل تويوتا عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 63,595 ريال سعودي، مع إمكانية الشراء بالتقسيط من عبداللطيف جميل للتمويل، ونتناول اليوم أسعار كل الإصدارات من السيارة المتاحة في المملكة العربية السعودية، مع مواصفاتها تفصيلًا.

سعر سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية toyota raize 2022 بمواصفات قياسية

تتسم سيارات تويوتا بمحركها القوي الهايبرد التي أصدرته في معظم الطرازات للعامين 2022 و 2023، وهي تقدم كافة أنواع السيارات السيدان، والعائلية، والتجارية، والسيارات الرياضية، وتعد سيارة رايز 2022 من فئة السيارات الرياضية المفضلة داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا يوجد منها إصدارات عديدة تناسب كل الإستخدامات.

تويوتا

متاح من السيارة raize 2022 إصدارين في السعودية وهما، toyota raize XLE و toyota raize LIMITED، ويوجد من كل إصدار سبع ألوان وهم الأسود، والأبيض لولي، والأحمر، والتركواز، والرماضي، والفضي، والأصفر، كما انه متاح من كل لون إصدار آخر بسقف أسود، وبهذا تجدون منها في المجمل ثلاث عشرة لون.

تويوتا رايز

تضم تويوتا رايز 2022 مواصفات ممتازة تلبي رغبات محبي السيارات الرياضية، وجاءت مواصفات الإصدار الأول منها كالتالي:

محرك بعدد 3 سيليندرات، يعمل بقوة 87 حصان.

سعة المحرك 1.2 لتر.

العزم الأقصى للدورات في السيارة هو 113 نيوتن.متر.

هذا الإصدار من السيارة يمشي من خلال ناقل حركة تتابعي متغير CVT، للتنقل بين السرعات.

السيارة تسير بنظام الدفع الأمامي.

أما سعة خزان الوقود بالسيارة فهي 36 لتر، كما أن كفاءة استهلاك الوقود لها أثناء القيادة هي 20.2 كم/لتر.

السيارة تتسعلعدد 5 ركاب بالغين، شامل مقعد السائق.

السيارة مصممة بأبعاد الأبعاد 4030 مم طول × 1710 مم عرض × 1635 مم ارتفاع.

toyota raize

سعر السيارة toyota raize 2022 تم طرحه من عبداللطيف جميل للسيارات بسعر مناسب لملا الإصدارين على النحو التالي:

سعر سيارة toyota raize XLE 2022 في المملكة العربية السعودية هو 63,595 ريال سعودي.

سعر سيارة toyota raize LIMITED 2022 في المملكة العربية السعودية هو 69,575 ريال سعودي.

قدمنا اليوم سعر ومواصفات السيارة toyota رايز 2022 في داخل المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بمواصفات مثالية، وللمزيد من أسعار السيارات الجديدة والمستعملة برجاء متابعة موقعنا الرسمي والضغط على زر المتابعة.