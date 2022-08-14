نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات برادو هايلكس سنتافي وهافال 2021 للتنازل بدون مقابل على أقساط مريحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات برادو هايلكس سنتافي وهافال 2021 للتنازل بدون مقابل على أقساط مريحة، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا برادو مستعملة موديل 2021 طالع عدادها 23 ألف كم فقط، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2.7 لتر تولد قوة 164 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة معها تظليل عازل حاراي للواجهة والأبواب + تلبيس كامل للدعاسات والأرضية. المواصفات والتجهيزات: دبل، مثبت سرعة، جنوط 17 انش، فرامل ABS، مانع إنزلاق + خاصية التحكم في الثبات، تكييف مركزي أوتوماتيكي، قفل مركزي، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، دخول ذكي، تحكم مقود، نظام ترفيهي فاخر، نظام حماية ضد السرقة. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق الراجحي وقيمة القسط الشهري 2213 ريال، تم دفع 6 أقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 67 ألف ريال يمكن جدولتها.

سيارات مستعملة 2021 للتنازل بدون مقابل

توفرت سيارة تويوتا هايلكس 2021 glx طالع عدادها 40 ألف كم للتقبيل في القصيم، ماكينة دفع خلفي 4 اسطوانات حجمها 2.7 لتر والجيربوكس Manual. المواصفات والتجهيزات: مثبت سرعة، مقابض كروم، تحكم دركسيون، مقاعد قماش، فيبر حوض، اشارة بالمرايات، زجاج كهرباء، دخول ذكي، بلوتوث، شاشة، مشغل سي دي + مدخل USB، فرامل مانعة للإنغلاق، أحزمة امان، حساس كفرات، السيارة للتنازل بدون مقابل أيضاً من خلال مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1431 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط ومتبقي سداد 47 قسط + 40000 ألف ريال قيمة الدفعة النهائية القابلة للتقسيط.

توفرت سيارة هيونداي سنتافي مستعمل 2021 طالع عدادها 38000 كم للتنازل بدون مقابل، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 2.5 لتر تولد قوة 180 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت سرعة، جنوط 17 انش، فرامل ABS، مقاعد مخمل، دخول ريموت + تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، قفل سنتر لوك، تحكم مقود، بلوتوث، أوامر صوتية، اتصال بالبلوتوث، 10 مكبرات صوت، نظام ترفيهي متكامل، شنطة كهرباء، ستائر جانبية، مقاعد جلدية، سقف بانوراما، حساسات أمامية وخلفية، إنارات ليد. السيارة للتنازل على الراجحي بقيمة 1735 ريال للقسط، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط ومتبقي سداد 49 قسط + دفعة أخيرة قابلة للجدولة وتبلغ قيمتها 57690 ريال.

سيارات للتنازل بأقل قسط

تتوفر للتقبيل سيارة هافال H2 2021 طالع عدادها 18000 كم فقط ومتواجدة في جدة، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.5 لتر تولد قوة 153 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مقاعد جلد مزودة بخاصية التحكم الكهربائي، شاشة ترفيه، جنوط مقاس 18 انش، دخول ريموت، تحكم ثلاثي من خلال الدركسيون، قفل مركزي سنتر لوك على الأبواب، زجاج كهرباء، تكييف بتحكم أوتوماتيك بلمسة واحدة، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX، نظام حماية ضد السرقة، عدد 6 وسائد هوائية، أحزمة أمان بالاضافة إلى إضاءات ليد. السيارة متوفرة للتقبيل بدون رسوم عن طريق شركة اجارة للتمويل وقيمة القسط الشهري 1116 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط ومتبقي سداد أقساط أربع سنوات + دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 14 ألف ريال، أما سعر الكاش فقد بلغ 53 ألف وخمسمائة ريال.