نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات موفرة في الوقود مستعملة في السعودية بأسعار تبدأ من 10 ألاف ريال وأكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات موفرة في الوقود مستعملة بأسعار رخيصة في السعودية تبدأ بأسعار 10 ألاف ريال تناسب جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، من أكثر السيارات بحثًا في السعودية هي السيارات التي توفر في البنزين أو الوقود خاصة من يستخدم السيارات في الرحلات أو المسافات والمشاوير الطويلة، ومن هذا الصدد نعرض سيارات موفرة في الوقود في السعودية مستعملة بأسعار رخيصة ومناسبة للكل. فورد اكسبلورر موديل 2007 مستعملة سيارة دفع رباعي رياضية متعدد الأغراض شبابية، تحتوي مقصوراتها على 7 مقاعد وتأتي بمحرك ذو 8 أسطوانات وسعة لترية 4200 سي سي وتنتج قوة 292 حصان وقوة عزم دوران 407 نيوتن. متر.

رياضية متعدد الأغراض شبابية، تحتوي مقصوراتها على 7 مقاعد وتأتي بمحرك ذو 8 أسطوانات وسعة لترية 4200 سي سي وتنتج قوة 292 حصان وقوة عزم دوران 407 نيوتن. متر. عدد المسافات التي قطعتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة أبها بمنطقة البروج.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة نتيجة الاستعمال.

أعيد دهانها جزئياً.

تحتوي على مكيف، الدخول بدون مفتاح. مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، سنتر لوك، نظام مانع انغلاق الفرامل، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص، وسائد هوائية.

سعر فورد أكسبلورر مستعملة في السعودية 10 ألاف ريال. شيفروليه كروز موديل 2012 مستعملة سيارة سيدان عائلية كبيرة وشبابية تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، وتعمل على محرك سعته 1800 سي سي وتنتج قوة 120 حصان وقوة عزم دوران 165 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 147 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الأندلس.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

أعيد دهانها جزئياً.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، نظام مانع انغلاق الفرامل، شاشة وسائط، راديو، بلوتوث، مثبت سرعة، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، الدخول بدون مفتاح.

سعر شيفروليه كروز مستعملة في السعودية 12 ألف ريال. كيا بيكانتو موديل 2012 مستعملة سيارة هاتشباك صغير الحجم تناسب العائلات الصغيرة أو الشباب، تعمل بيكانتو على محرك رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، ويسع المحرك 1200 سي سي وينتج قوة 85 حصان مع عزم دوران 100 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 248 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الشهداء.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، انذار ضد السرقة، أنظمة أمان وحماية، راديو، بلوتوث.

سعر كيا بيكانتو مستعملة في السعودية 17 ألف ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات موفرة في الوقود مستعملة في السعودية بأسعار تبدأ من 10 ألاف ريال وأكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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