نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للمالك الاول في السعودية اقل من ١٠٠٠٠ ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الباحثين عن سيارة مناسبة لاحتياجاتهم يمكن الأن امتلاك سيارتك بأقل سعر موجود داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك بعد العزوف عن شراء السيارات الجديدة التي أصبح سعرها مبالغ فيه ولا تناسب الظروف المعيشة للمواطنين السعوديين أو للمقلمين داخل المملكة. عرض اسعار للسيارات أقل من ٢٠٠٠٠ ريال بالسعودية للبيع سيارة فورد تيريوس سنة الصنع 2010: السيارة مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة فورد تيريوس مستعملة 19000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة فورد تيريوس أوتوماتيك.

السيارة فورد تيريوس تم قيادتها 190000 كيلو متر.

تأتي السيارة فورد تيريوس بمواصفات أمريكية.

السيارة فورد تيريوس بها جنوط من الألومنيوم.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد تيريوس مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966115202757. للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2006: تاتي السيارة مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة. سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 14000 ريال سعودي.

السيارة فورد إكسبلورر تم قيادتها 284000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فورد إكسبلورر أسود.

ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة فورد إكسبلورر البنزين.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للانغلاق وإنذار لمنع السرقة وكاشف التصادم وتحكم في نزول التلال وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي.

السيارة مزودة بالتحكم في الجر وفرجار الفرامل ونظام المساعدة على تسلف التلال وعرض مراقبة ضغط الإطارات والتحكم في ثبات المركبة.

السيارة متوفر بها مسند للذراع في الوسط ومقاعد خلفية قابلة للطي مقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومرأة للتجميل ومصابيح أمامية أتوماتيك وعادم مزودي ومصباب الضباب ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومقابض الباب من الكروم.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر مستعملة يرجى الاتصال على الرقم 00966506337170. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2013: المركبة حالتها مستعملة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي. السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 168000 كيلو متر. اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. السيارة بها مكيف يدوي وراديو كاسيت وبلوتوث ومدخل يو إس بي ومصابيح أمامية هالوجين وعجلات حديد ومقود كهربائي. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الاتصال على الرقم 00966508092962.

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