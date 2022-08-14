نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجودة العالية والمتانة ” تقسيط سيارة هافال 2022 H6 فل كامل الأكثر شعبية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة هافال 2022 H6 كروس أوفر الأكثر شعبية وطلبًا في المملكة العربية السعودية، فهي من السيارات الفاخرة التي يعشقها الآلاف من عشاق السيارات القوية، فتتميز سيارة هافال بقوة تحملها للطرق الواعرة والمرتفعات والطرق الصحراوية مما يتزايد عليها الطلب، للمزيد من التفاصيل حول مواصفات سيارة هافال والسعر وكيفية التقسيط نطلعكم عنها بالسطور التالية.

تقسيط سيارة هافال 2022 H6 كروس أوفر

سيارة هافال 2022 H6 فل كامل هي من السيارات الدفع الرباعي المدمجة، واشتهرت السيارة بقوتها لطالما عرفت بها، وبعد دخولها للتحسينات والتعديلات عن النسخة 2022 تم رفع مستوي السيارة لاقصي الحدود، ومنحها محرك قوي مما جعلها الرائدة في عالم السيارات من تصنيع الشركة الصينية المختصة في صناعية السيارات جريت وول موتورز في عام 2006، وهناك العديد من الاصدرات الخاصة بسيارة هافال والتي شملت «سيارة هافال H2، سيارة هافال H1، سيارة هافال H2 اس، سيارة هافال H4، سيارة هافال H5، سيارة هافال H6، سيارة هافال H6 سبورت، سيارة هافال H6 كوبيه، هافال H7، سيارة هافال H7 ال، سيارة هافال H8، وسيارة هافال H9 وغيرها من الاصدارات المميزة».

مواصفات سيارة هافال H6

تأتي السيارة بأبعاد ما هي أبعاد خارجية

تأتي السيارة بطول : 4,657 ملم.

تأتي السيارة بعرض: 1,886 ملم.

تأتي السيارة بالارتفاع : 1,742 ملم.

تأتي السيارة بقاعدة العجلات : 2,680 ملم.

يصل الوزن الكلي للسيارة نحو : 1715.

تأتي السيارة باللون الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر، بني.

كم سعر سيارة هافال h6 فل كامل

تم نزول سيارة سيارة هافال 2022 h6 بالأسواق في المملكة العربية السعودية بالعديدة من الفئات واسعارها هي:

تبلغ قيمة سعر سيارة هافال 46 بيسك 2022 نحو 83,939 ريال سعودي.

تبلغ قيمة سعر سيارة هافالh6 اكتيف 2022 نحو 94,289 ريال سعودي.

تبلغ قيمة هافال 16 بريميوم 2022 نحو 103,489 ريال سعودي.

تبلغ قيمة هافال h6 بريميوم دفع رباعي 2022 بسعر 108,089 ريال سعودي.

تقسيط سيارة هافال h6 فل كامل من لدي عبد اللطيف جميل.

يمكن تقسيط سيارة هافال h6 فل كامل من لدي شركة عبد اللطيف جميل، التي تعد أكبر الشركات المختصة في بيع السيارات الحديثة بدون دفعة أولي وبدون مصاريف ادارية وفترة سداد تبدأ من 5 سنوات.