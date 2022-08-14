نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مره سيارات تويوتا مستعمله في السعوديه كاش وتقسيط موديلات حديثه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا المستعملة توجد بشكل منتشر وكبير في جميع مدن المملكة العربية السعودية، لأنها من أفضل أنواع السيارات التي يفضلها الكثير عن غيرها بسبب إمكانياتها العالية.

وذلك لكثير من الاسباب اهمها خاصة الماكينة والوقود، مما يجعل الإقبال عليها بكثرة في الشراء، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم من خلال هذا المقال افضل أربع سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية.

أنواع مختلفة من السيارات التويوتا المستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٩

أبرز مواصفات السيارة، تتميز سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٩ بلونها الأبيض، وناقل الحركة الاتوماتيك، والوقود المستخدم لتحريك السيارة البنزين، ونوافذ كهربائية خلفية.

وايضا نوافذ كهربائية أمامية، وراديو كاسي، وبلوتوث ومثبت سرعة، وجنوط، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٦٥,٠٠٠ كم.

توجد تويوتا كامري ٢٠٠٩ بمدينة الرياض وسعرها ١١,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وبالتقسيط ٢,٠٠٠ ريال مقدم و١,٠٠٠ ريال سعودي كل شهر، وللتواصل +966582925579_0582925579.

تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ مع أبرز مواصفاتها:

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ بلونها الأبيض، والوقود الديزل، وناقل الحركة الاتوماتيك، وفتحة سقف ومكيف، ومقاعد جلد.

وايضا تتمتع بزجاج فاميه ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، وجنوط ومرايات ضم إغلاق ونظام تحكم في الطارة، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ١٠ كم.

توجد تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ بمدينة نجران وسعرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وبالتقسيط ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٥,٠٠٠ ريال كل شهر، وللتواصل +966595160955_0595160955.

سياراة تويوتا أفالون ٢٠١٣ مستعملة:

أبرز مواصفات السيارة، تتميز سيارة تويوتا افالون ٢٠١٣ بلونها الازرق، وناقل الحركة الاتوماتيك، والوقود البنزين، ومكيف وجنوط، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٨٢,٠٠٠ كم.

توجد تويوتا افالون ٢٠١٣ بمدينة رأس الخفجي وسعرها ١٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966598381280,0598381280.

مركبة تويوتا لاند كروزر ٢٠٢١:

أبرز مواصفات السيارة، تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٢١ بلونها الأبيض، والوقود البنزين، وناقل الحركة الاتوماتيك، ونظام الفرامل المانع للانغلاق وبلوتوث.

وايضا مقاعد بفرش قماش ومكيف، وكشافات ضباب، وانذار، ومشغل دي في دي ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل، وتتميز أيضا بأنها لا تسير اكثر من ٩٠,٠٠٠ كم.

توجد تويوتا لاند كروزر ٢٠٢١ بمدينة الرياض وسعرها ١٦٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وبالتقسيط ٣٠,٠٠٠ ريال مقدم، وللتواصل +96652676048_552676048.

تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ مع أبرز مواصفات السيارة:

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ بلونها الفضي البراق، والوقود البنزين، وناقل الحركة الاتوماتيك، وأنها لا تسير اكثر من ٢٣٠ كم.

توجد تويوتا لاند كروزر ٢٠٠٩ بمدينة الشرقية وسعرها ٦0,000 ريال سعودي كاش، وللتواصل 00966593206355.